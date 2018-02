Desi Primaria Capitalei voteaza joi scumpirea apei uzate, Apa Nova a luat deja mai multi bani de la bucuresteni

Ziare.

Desi abia joi se va supune votului acest proiect, Apa Nova taxeaza mai scump bucurestenii inca de la 1 ianuarie, situatie sesizata de consilierul general PNL Catalin Deaconescu. Avand in vedere ca proiectul inca nu a fost supus votului si ca practic majorarea taxei nu a fost legala, consilierul a transmis o sesizare catre Apa Nova in care a intrebat daca bucurestenii isi vor primi banii inapoi."Intrucat aprobarea prin Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti a noii valori a TMAU a intarziat, Apa Nova va returna utilizatorilor serviciului de canalizare sumele percepute suplimentar. Noua valoare va fi aplicata dupa adoptarea HCGMB", a fost raspunsul primit de consilier.Miercuri seara, Catalin Deaconescu a anuntat ca " am reusit in sedinta comisiei de utilitati publice a CGMB sa promovez un amendament ca aceasta taxa sa ramana la nivelul din anii 2012-2017! Sa vedem daca amendamentul trece si maine in Consiliu!".In acelasi timp, consilierul a facut un apel catre Apa Nova sa nu majoreze aceasta taxa, pentru ca nu se justifica o astfel de decizie.Taxa municipala de apa uzata a fost instituita in 2008 si din ea se ramburseaza credite obtinute pentru investitia in statia de epurare de la Glina. Aceasta poate fi actualizata anual, cu 60 de zile inainte de inceperea anului, de Consiliul General, in functie de nivelul sumelor de rambursat si de previziunile actualizate de consum, a explicat Catalin Deaconescu.A.G.