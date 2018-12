Precedent important in Justitie: Doi bucuresteni au obtinut in instanta demontarea antenelor GSM de pe blocul in care locuiesc

Ziare.

Decizia Tribunalului Bucuresti este definitiva, arata Adevarul Cei doi obtinusera acelasi lucru anul trecut, dar hotararea a fost atacata."Autorizeaza reclamantii sa demonteze si sa mute antena GSM pe cheltuiala paratei Telekom Romania Mobile Communications S.A., daca acesta nu executa lucrarea de bunavoie in termenul de 60 de zile de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari", au decis magistratii.Totusi, cei doi nu au reusit sa obtina si despagubirile cerute, in valoare de 40.000 de euro, pentru "prejudicii aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei".In schimb, operatorul de telecomunicatii este obligat sa achite cheltuielile de judecata de 3.873,56 de lei, plus 1.000 lei, pentru onorariul avocatului.Sorin Mierlea, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor InfoCons, atrage atentia ca aceasta problema ar trebui sa fie analizata cu mai multa atentie de autoritati."Aceasta decizie definitiva nu trebuie sa fie o exceptie. Cetatenii care traiesc in blocurile 'accesorizate' cu astfel de antene ale operatorilor de telefonie mobila trebuie sa recurga, individual sau colectiv, la instantele de judecata. Trebuie sa depuna plangeri pentru ca acum exista precedentul.Acest caz poate fi folosit ca un ghid de bune practici. Si plangerile la ANCOM cred ca pot avea unele efecte. De ce sa nu luam chiar si exemplul alesilor, care nu au stat pasivi si acum primesc si un spor de radiatii pentru ca la Palatul Parlamentului exista niste banale retele wireless?", a spus Sorin Mierlea.