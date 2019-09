Doua femei au fost agresate pe strada in Bucuresti. E posibil sa fie acelasi autor (Video)

Video: Politia Capitalei

Prima agresata a fost o tanara, care a scapat dupa ce un martor a intervenit, ulterior o femeie fiind gasita cazuta in zona unui complex comercial. Aceasta din urma a ajuns la spital in urma agresiunii.Potrivit Politiei Capitalei, Sectia 25 Politie a fost sesizata, in seara de 24 septembrie, printr-un apel la 112, despre faptul ca o tanara a fost agresata de un barbat necunoscut, fara a i se sustrage vreun bun. La interventia unui martor, agresorul a parasit zona.In acest caz au fost declansate cercetari pentru lovire sau alte violente.La aceeasi data, aceeasi Sectie 25 a fost sesizata, tot prin apel 112, ca in zona unui complex comercial, o femeie de 42 de ani a fost gasita cazuta pe strada. Acolo s-au deplasat de urgenta politisti si un echipaj de prim-ajutor, femeia fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Din primele investigatii a rezultat ca si ea ar fi fost victima unei agresiuni.Ambele cauze sunt in cercetare sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6.Astfel, au fost audiate mai multe persoane, dupa cercetarile de la fata locului fiind identificate si camere de supraveghere, de unde au fost obtinute imagini."Sunt exploatate toate informatiile obtinute si nu este exclusa nicio varianta, inclusiv cea ca ambele persoane sa fi fost agresate de unul si acelasi barbat", arata Politia Capitalei.