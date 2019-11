Doua masini s-au prabusit intr-o groapa facuta de angajatii RADET: Una a fost inghitita cu totul. Soferul nu apucase sa iasa pana a cazut a doua

Ziare.

Incidentul s-a petrecut pe Aleea Compozitorilor nr. 13."Firea, lasati sarbatoarea in seara asta! Vedeti ce ispravi ce mai face RADET in mandatul dumneavoastra!In zona Aleea Compozitorilor nr. 13, Sector 6, intr-o groapa nesemnalizata unde se desfasoara o lucrare Radet, au cazut doua auto, unul in totalitate, iar celalalt partial. Pana in acest moment nu au fost inregistrate victime omenesti, revin cu detalii", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.Consilierul general a precizat ca primul sofer era deja cazut, iar cel de-al doilea nu a vazut nimic. "Cel care cazuse primul nu iesise inca din masina", a punctat Ciprian Ciucu, adaugat ca groapa era, de fapt, prost semnalizata.A.G.