Doua tramvaie s-au ciocnit in Bucuresti

Incidentul s-a produs in zona bulevardului Iuliu Maniu, unde un tramvai de pe linia 1 a lovit in spate unul de pe linia 35, informeaza Pro TV.Cei doi vatmani au fost testati cu alcooltestul, iar rezultatele au fost negative in cazul amandurora.In urma incidentului a fost ranita usor o persoana in varsta de 60 de ani.