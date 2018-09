Dupa 5 luni si 7 milioane de euro, fantanile din Piata Unirii se redeschid joi cu un concert si spectacol de lumini

Ziare.

Primaria Capitalei si Apa Nova anunta ca, joi, va avea loc inaugurarea fantanilor cu un spectacol multimedia si un concert al Orchestrei Simfonice Bucuresti.Spectacolul "Simfonia Apei" va incepe la ora 20:00, pe scena montanta in Parcul Unirii, pe acordurile Orchestrei Simfonice Bucuresti, dirijata de Tiberiu Soare. Vor mai fi prezenti pianistul Stefan Doniga si dansatorii Ana Visan si Bogdan Iacob din cadrul "Gigi Caciuleanu Dance Company".De la ora 21:00, bucurestenii prezenti la eveniment vor putea asista la un "adevarat regal artistic, conceput astfel incat sa duca vizitatorii intr-o calatorie prin 7 lumi care vor vorbi despre Romania - lumea apei, a focului, a pamantului, a aerului, lumea vegetala si lumea Centenarului, toate prefatate de lumea astrala"."Ma bucur ca exact inainte de inceperea Zilelor Bucurestiului, eveniment prin care se aniverseaza 559 de ani de la prima atestare documentara a Bucurestiului, precum si implinirea a 100 de ani de la Marea Unire, unul din reperele Capitalei Romaniei - fantanile din piata Unirii - se redeschid, dupa un proces de modernizare si reabilitare derulat de ApaNova.In urma modernizarii, fantanile din aceasta zona vor deveni un punct central de atractie urbana, ce va oferi bucurestenilor si turistilor spectacole de apa, lumini si muzica", a declarat Gabriela Firea.Primaria aminteste ca reabilitarea fantanilor face parte dintr-un program din fonduri proprii Apa Nova, cu o investitie initiala estimata la 7 milioane de euro.Dupa renovare, fantana centrala din Piata Unirii are integrate patru "ecrane de apa" orientate spre cele patru puncte cardinale, "menite sa creeze o platforma multimedia imensa pentru videoclipuri, dar si proiectii laser, dispunerea ecranelor de apa oferind un efect tridimensional unic in Europa".Primaria anunta ca,, atat cat vremea o va permite.In ziua de 20 septembrie, programul evenimentului de lansare va implica restrictii de circulatie in perimetrul Pietei Unirii si a parcului Unirii, in intervalul orar 18:00 - 23:00.