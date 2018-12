Dupa demiterea Sperantei Cliseru, Guvernul face numiri la Prefectura Capitalei

Ziare.

com

Informatia a fost anuntata intr-un comunicat de presa remis, vineri,de catre Executiv."HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti, de catre doamna Goleac Nicoleta-Matilda", se arata in document, in lista actelor normative adoptate.Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a precizat ca numirea a fost facuta pe un post vacant.Amintim ca saptamana trecuta prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost schimbat din functie. "A existat acel punct pe ordinea de zi (proiect de hotarare privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti - n.red.), a fost discutat si aprobat, este vorba despre incetarea mandatului prefectului de Bucuresti. A incetat mandatul prefectului de Bucuresti", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, pe 20 decembrie.Totusi, Bucurestiul a ramas fara prefect, pentru ca in sedinta din 20 decembrie nu a fost numit si un inlocuitor al Sperantei Cliseru.