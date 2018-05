Fantanile din centrul Capitalei vor fi reabilitate cu 7 milioane de euro

Ziare.

Lucrarile vor incepe marti si se vor desfasura pana in luna septembrie a acestui an.In aceasta perioada, alimentarea cu apa a fantanilor se va intrerupe, urmand sa fie reluata dupa finalizarea lucrarilor. De asemenea, exista posibilitatea ca traficul sa fie restrictionat temporar pe prima banda, in functie de lucrarile desfasurate."In urma modernizarii, fantanile din acest perimetru vor deveni un punct central de atractie urbana, ce va oferi bucurestenilor un spectacol de apa, lumini si muzica, in patru regimuri de functionare: regim de zi, seara, respectiv noapte, de luni pana vineri, iar in weekend va functiona in regim de spectacol stradal", transmite municipalitatea.Apa Nova va face aceste lucrari in cadrul unui program de investitii din fonduri proprii, in valoare de 7 milioane de euro, in baza obligatiilor asumate prin contractul de concesiune cu Primaria Capitalei, precizeaza reprezentantii institutiei.