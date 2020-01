Firea a strans peste 60.000 de lei din Vinieta Oxigen, desi inca nu e obligatorie: Banii nu pot fi folositi pentru festivaluri

Ziare.

Vinieta a intrat in vigoare la inceputul anului, insa amintim ca Primaria a anuntat ca lasa doua luni ragaz bucurestenilor sa se obisnuiasca cu ideea, urmand ca din martie cine are masina poluanta si nu plateste sa fie amendat."Avem un feedback pozitiv, chiar si cei afectati au inteles ca nu mai pot sa circule intr-o capitala europeana cu autoturisme personale cu grad ridicat de poluare - non euro, euro 1, euro 2, euro 3 - si unii dintre ei s-au si conformat", a anuntat vineri Firea, intr-o conferinta de presa.Ea i-a dat apoi cuvantul directorului Directiei Transporturi din Primarie, Mihai Teodorescu, pentru a prezenta datele."In primul rand am vrea sa multumim cetatenilor care, din simtul civic in primul rand, au inteles aceasta masura si cred ca constientizeaza sanatatea copiilor si a cetatenilor din Bucuresti. Pana in acest moment s-au vandut 345 de viniete, in perioada de emitere 1-10 ianuarie", a spus Teodorescu, si a enumerat ce categorii au fost vandute.- 207 viniete- 30 de viniete- 14 viniete- 61 de viniete- 16 viniete- 4 viniete- 4 viniete- 1 vinieta- 1 vinieta- 6 viniete- 1 vinietaAstfel, in total pana acum s-au strans 60.565 de lei.Firea a tinut sa mentioneze ca banii vor fi folositi pentru reducerea poluarii, pentru ca e obligata de proiect."Precizam ca toate aceste fonduri vor fi folosite doar pentru proiecte care combat poluarea. Deci nu pot fi folositi acesti bani, cum fals spun unii consilieri din Opozitie, pentru festivaluri, pentru statui. Scrie negru pe alb in proiectul de hotarare", a punctat Firea.