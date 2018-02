Firea anunta un termen limita pentru cei care s-au inscris la voucherele pentru biciclete si nu le-au capatat

Ziare.

Astfel, cei care au transmis solicitari in perioada 24 - 25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, dar nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari trebuie sa isi actualizeze datele de identificare prin accesarea link-ului personalizat transmis de PMB pe adresa de e-mail a fiecarui participant, pana cel tarziu in data de 8 februarie.Reprezentantii primariei ii sfatuiesc pe bucuresteni sa verifice si folderul de SPAM."Datele de identificare actualizate de participanti trebuie sa fie complete si corecte, conform actului de identitate al participantului, inclusiv cu incarcarea in aplicatie a fotocopiei lizibile a buletinului/cartii de identitate (fata/verso).Participantii vor primi pe adresa de e-mail un mesaj cu numarul de inregistrare alocat in proiect, dupa finalizarea actualizarii datelor de identificare", se arata in comunicatul remisPrimaria a mentionat ca, dupa expirarea termenului de actualizare a datelor de identificare, va publica pe site-ul www.pmb.ro lista beneficiarilor de vouchere care au indeplinit conditiile de participare la proiect, cu precizarea numarului de inregistrare in proiect si a initialelor numelui si prenumelui fiecarui beneficiar de voucher.De asemenea, lista magazinelor participante va fi disponibila in timp util pe site-ul www.pmb.ro.A.G.