Seful arhitectilor din capitala o acuza pe Firea ca vrea sa transforme Bucurestiul din Micul Paris in Micul Phenian

* Cat de multe documentatii primesc intr-adevar avizul in 30 de zile?

* Cat de multe documentatii sunt incomplete si cat de mult dureaza pana ce se corecteaza pentru a fi acceptate si a-si urma cursul legal?

* Returnarea lor este sau nu un act voluntar de aminare nejustificat, asa cum de multe ori se acuza?

* Ce greseli frecvente contin documentatiile? Sunt greselile din documentatii de natura tehnica, sau sunt formale?

* Pot sau nu pot fi ele diminuate ca numar si frecventa, cu sprijinul OARB si PMB?

* Care sunt arhitectii care depun cele mai multe documentatii valabile? Este esential ca ei sa fie cooptati in instruirea celorlati colegi.

* Cat de solicitat este personalul PMB? Este el dimensionat corespunzator?

* Este personalul PMB suficient de pregatit profesional pentru a analiza si evalua corect si tehnic documentatiile? Poate OAR Bucuresti sa ajute in aceasta directie? Si daca da, cum, mai exact?

Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OARB), i-a cerut edilului sa furnizeze cateva informatii de interes public.Mai precis, cate cereri de autorizatie de construire au fost depuse, cate au fost aprobate in termen legal si sub semnatura caror arhitecti sau companii de arhitectura.El a scris pe Facebook ca a primit un raspuns din partea Primariei Generale a Capitalei, doar ca acesta este contrar intereselor bucurestenilor."Astfel, conform ultimului paragraf, ni se spune ca << nu exista obligatia legala si institutia noastra nu prelucreaza date statistice in sensul solicitat de dvs., pentru a fi puse la dispozitia publicului >>. OARB nu a solicitat, insa, date statistice pentru a le face publice. OARB a solicitat acele date ca sa poata clarifica situatia actuala, in asa fel ca ea sa fie remediata in interesul bucurestenilor si, totodata, in interesul PMB ca institutie (asta in cazul in care PMB chiar si-ar dori acest lucru...). Va rog sa nu uitati, daca puteti, doamna Primar General, ca documentatiile depuse de arhitecti sunt intocmite la comanda clientilor, care contribuie cu propriile resurse si conform propriilor interese, la dezvoltarea Bucurestiului", a precizat Serban Sturdza.De asemenea, el precizeaza ca ideea de la finalul raspunsului dat de primari, cum ca "calcularea termenului scurs intre data depunerii cererii pentru emiterea autorizatiei de construire si momentul emiterii (inregistrarii autorizatiei) nu prezinta relevant, avand in vedere ca majoritatea documentatiilor la momentul depunerii sunt incomplete sau neconforme", nu poate fi acceptata sub nici o forma, deoarece sfideaza realitatea.Motivul? Primaria Sectorului 3 a comunicat ca circa trei patrimi din cereri sunt avizate in termen legal. Drept urmare, Serban Sturdza se intreaba daca "Sectorul 3 face parte din Bucurestiul paralel si nu stim noi?!"In aceste conditii, Serban Sturdza considera ca procesul de emitere a autorizatiilor de construire poate fi fluidizat. Dar mai intai trebuie sa aflam la raspunsul urmatoarelor intrebari:"Consideram ca statisticile sunt necesare in primul rand personalului PMB pentru a-si optimiza serviciile. Cu aceste date reale la dispozitie, se poate obtine un feed-back si pot fi gasite cai de remediere.Ordinul Arhitectilor Bucuresti, ca institutie de interes public este, inainte de toate, in slujba bucurestenilor. Acesta este motivul pentru care este interesat sa gaseasca, alaturi de Primaria Municipiului Bucuresti, modalitatile de corectare a situatiei actuale. Problema care devine din ce in ce mai stringenta si evidenta este daca si PMB are aceleasi interese si daca mai este in slujba bucurestenilor", mai scrie Sturdza.El incheie mesajul postat pe Facebook cu o comparatie.. Voi reveni cat de curand cu amanunte", puncteaza Sturdza.C.P.