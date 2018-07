Firea face concurs de solutii pentru statuia lui Nelson Mandela

Ziare.

Propunerea a fost inaintata de primarul Capitalei, Gabriela Firea, la solicitarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic, care argumenteaza ca in acest fel este accentuata "multilateralitatea cooperarii" dintre Romania si Africa de Sud.Proiectul de hotarare, intrat suplimentar pe ordinea de zi, a fost aprobat cu 32 "pentru", 13 abtineri si trei "impotriva"."In anul 2018, Africa de Sud comemoreaza, in luna iulie, centenarul nasterii lui Nelson Mandela, prilej cu care Municipiul Bucuresti isi propune sa organizeze un concurs de solutii de lucrari de arta monumentala si de urbanism prin care sa se personalizeze figura revolutionala a lui Nelson Mandela, ca un argument pentru multilateralitatea cooperarii dintre cele doua state", se arata in expunerea de motive.Astfel, va fi lansat un concurs de solutii pentru alegerea celei mai reprezentative lucrari de arta contemporana, statuie sau ansamblu monumental, care va fi apoi amplasata intr-o piata sau intr-un parc din Bucuresti.Nelson Mandela a fost un om politic sud-african, presedinte al Africii de Sud in perioada 1994-1999, primul presedine al acestui stat ales prin vot universal si cu participare multirasiala. El a luptat pentru combaterea rasismului.