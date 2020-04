Firea ia in calcul sa deschida parcurile din Bucuresti, insa fara locurile de joaca

Ziare.

Firea a anuntat ca a primit multe solicitari de la bucurestenii care doresc sa se plimbe, sa faca sport sau sa ia aer mai curat."In Bucuresti, luam in discutie foarte serios si vom propune Comitetului Municipal pentru Situatii Speciale de Urgenta redeschiderea parcurilor din Capitala, dar cu anumite exceptii.Toti cei care se vor indrepta catre gradinile publice si parcuri vor primi la intrare un flyer informativ si li se vor aduce la cunostinta regulile de distantare sociala, de asemenea, purtarea unei masti, fie ca este vorba despre una medicala sau una confectionata acasa, de asemenea, evitarea tuturor locurilor aglomerate si, in ceea ce-i priveste pe copii, cred ca va fi riscant ca in prima etapa sa se redeschida si locurile de joaca, pentru ca este stiut ca acolo se fac cele mai mari aglomerari de persoane", a declarat, miercuri seara, Gabriela Firea, la Antena3.Primarul a precizat ca a primit numeroase solicitari de la bucuresteni care vor sa se plimbe, sa faca sport sau sa ia aer mai curat."Tuturor ne-a fost dor sa mergem in parc sa ne relaxam", a mai spus Firea.Premierul Ludovic Orban a afirmat din nou, luni seara, ca relaxarea tuturor masurilor se va face gradual, urmand ca fiecare moment sa fie evaluat de catre epidemiologi.Acesta a fost intrebat despre deschiderea parcurilor si a precizat: "In privinta parcurilor, riscul epidemiologic este relativ scazut si probabil vor face parte din masurile de relaxare. Exista o exceptie, locurile de joaca pentru copii unde exista un risc epidemiologic mai mare".Premierul a precizat ca parcurile nu au fost inchise prin ordonantele militare, ci prin decizii ale autoritatilor locale: "Si cand se vor deschide parcurile si cand se va relua circulatia, va ramane acea restrictie privind numarul de persoane - grupuri de 3 persoane".