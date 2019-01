Firea vrea sa il numeasca pe Patriarhul Daniel cetatean de onoare al Capitalei, pentru ridicarea Catedralei

Ziare.

"Pentru grija parinteasca a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel de a incepe realizarea lucrarii publice Catedrala Mantuirii Neamului, de o mare valoare pentru Municipiul Bucuresti, care va aduce in ansamblul ei atat Muzeul Crestinismului Romanesc, caminul pentru pelerini, un centru de diagnostic si tratament cat si un Centru de Conferinte, toate in incinta Catedralei noi.Avand in vedere importanta si impactul benefic pe care il are realizarea acestui edificiu asupra cetatenilor Romaniei in special al locuitorilor Capitalei,Pentru curajul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel de a construi si de a urma directia istorica a Regelui Ferdinand care in anul 1920 a sustinut ca "Suntem datori sa ridicam in Capitala tuturor romanilor...Biserica Mantuirii Neamului ca simbol al unitatii sufletesti a intregului neam"", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.Proiectul, semnat de primarul general, Gabriela Firea, va fi dezbatut saptamana viitoare, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).De asemenea, in proiect se mentioneaza si "activitatea social-filantropica" a Patriarhului."Se confera titlul de cetatean de onoarea al Municipiului Bucuresti domnului Dan Ilie Ciobotea, pentru activitatea social-filantropica, liturgica si misionara desfasurata pe plan national si international", se arata in proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, de saptamana viitoare.