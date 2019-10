Fundatia Eco-Civica trage un semnal de alarma: Primaria Capitalei sustine ca vrea sa faca un parc la Baneasa, dar va da liber la constructie de blocuri in padure!

Ziare.

com

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) vrea sa ceara Guvernului sa ii transfere in administrare 3 parcele din Padurea Baneasa, aflate momentan in grija Romasilva.PMB sustine ca suprafetele respective, totalizand 572 de metri patrati, i-au mai apartinut in trecut. Mai exact, le-ar fi primit in 1930, gratuit, de la Regele Mihai I, in vederea amenajarii unei "paduri-parc". Ulterior, padurea a ajuns la stat. Iar acum PMB sustine ca isi vrea suprafetele inapoi si vrea sa amenajeze acolo o padure parc.In acest scop, PMB cere Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sa voteze, joi, pe 24 octombrie, un proiect de hotarare initiat de Gabriela Firea in vederea demararii procedurii de recuperare a palcurilor de padure de la Guvern.In context, Fundatia Eco-Civica atrage atentia ca, daca PBM isi contina demersul, in respectiva portiune de padure se vor trage utilitati (deci se vor face lucrari masive - n.red.). In context, un drum forestier care duce spre Complexul Rezidential Greenfield ar putea fi transformat in drum public. Si tocmai de utilitati si de drum au mare nevoie speculatorii imobiliari care au pus mana pe terenuri in padure si care abia asteapta sa contruiasca acolo vile si chiar blocuri!La scurt timp dupa ce ONG-ul a luat atitudine, in spatiul public, PMB a emis un comunicat de presa prin care a negat ca ar urmari, prin acest proiect de hotarare, sa sprijine vreun grup de interese., se arata intr-un comunicat de presa transmis de PMB redactieiIn cazul in care proiectul va fi adoptat de Consiliul General, vom reveni cu amanunte.