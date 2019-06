Furtuna care a lovit Bucurestiul a dat peste cap si traficul feroviar: Cinci trenuri sunt afectate

Ziare.

Potrivit reprezentantilor CFR, traficul feroviar a fost afectat de vremea nefavorabila pe relatiile spre Chiajna, Lehliu si Chitila."Traficul feroviar a fost afectat de vremea nefavorabila pe relatiile Bucuresti Nord - Chiajna, Bucuresti Nord - Bucuresti Baneasa - Lehliu si Bucuresti Nord - Chitila, unde circulatia trenurilor a fost oprita temporar din cauza fluctuatilor de tensiune inregistrare in sistemul de alimentare cu energie electrica.In acest moment se intervine cu drezina pantograf intre Bucuresti Nord si Chitila, singura zona ramasa inca fara tensiune in linia de contact. Personalul de specialitate verifica firul de contact si intervine pentru remedierea deranjamentelor inregistrate din cauza furtunii", au transmis reprezentantii CFR.Pana la finalizarea interventiilor pe segmentul Bucuresti Nord - Chitila, urmatoarele trenuri stationeaza temporar: 15934 in Buftea, 1529 in Crivina, 1755 in Chitila, 347-2 si 16044 intre Chitila si Bucuresti Nord.Bucurestiul a fost joi seara sunt avertizare Cod portocaliu de vijelii, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.