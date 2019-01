Furtuna intr-un pahar cu apa potabila si nu prea

"niciun parametru de calitate al apei potabile produse nu a depasit limita legala"

Cum era de asteptat, vestea s-a raspandit pe surse, pe retelele de socializare si din gura in gura, Primaria Capitalei s-a facut ca ploua, Ministerul Sanatatii a tacut initial malc, factorii de decizie sunt inca in vacanta parlamentara si numai societatea Apa Nova, direct implicata, le-a oferit bucurestenilor un raspuns imediat si linistitor (miercuri, ora 16:00).Abia atunci am intrat in panica. Simtisem mirosul de clor in apa, iar daca Apa Nova spune ca asa ceva e normal, mie asta imi suna la ureche precum atunci cand doamna Viorica le spune liderilor europeni ca respectam statul de drept, iar noi vedem cum ies violatorii din inchisori, ca la violentele din 10 august s-au respectat drepturile omului, iar noi i-am vazut pe jandarmi agresand protestatarii pasnici, ca Puterea este neiertatoare cu coruptii, iar noi ii vedem cum trepideaza toti nerabdatori, asteptand sa scape de dosare, de cercetari, de caziere sau gratii, dupa caz.Sa fie oare apa atat de potabila pe cat o apara furnizorul ei? Ca sa contracareze Apa Nova, s-a trezit brusc din hibernare Ministerul Sanatatii , dandu-si seama la ce poate duce o situatie cand cetatenii ar ajunge la spital, iar ministerul doarme in papuci.Ca urmare, a hotarat sa admita ca(tot miercuri, ora 23:00).Pe scurt, intre miercuri ora 16 si miercuri ora 23, bucurestenii puteau bea linistiti apa potabila garantata de Apa Nova, intrucat parametrii corespundeau limitelor. Dupa ora 23, n-aveau decat sa treaca la apa plata, desi, la acea ora, magazinele se inchisesera.Sunt cetatean al Capitalei, unde locuiesc 10% din locuitorii tarii, si nu ma multumeste deloc prestatia celor doua entitati de care depinde sanatatea mea si - in extrema - chiar viata mea: Ministerul Sanatatii si furnizorul de apa.Pozitiile contradictorii dau semnal mai mult de fronda si lupta, decat de colaborare si intelegere.Dar Ministerul Sanatatii si Apa Nova nu sunt unul la Polul Nord si altul la cel Sud. Ambii isi au sediul in centrul Capitalei, la cateva minute unul de altul, si era normal ca, inainte de a provoca un impact emotional in randul consumatorilor, sa se fi intalnit specialistii in cauza, sa fi verificat fiecare analiza celuilalt si sa fi ajuns la o singura concluzie: ori e alba, ori e neagra.Dar n-au procedat asa. Fiecare a facut analizele sale si fiecare le-a comunicat publicului, pentru ca cetatenii sa procedeze cum ii taie capul.Daca au incredere in MS, beau apa plata, daca au in Apa Nova, beau de la robinet.Daca n-au in nimeni, atunci ii asculta in continuare pe toti la televizor. Abia atunci raman insa ca la dentist, afland din comunicatul ministerului ca:Sa-mi fie iertata exprimarea, dar mie asta mi se pare mai mult gargara decat explicatie. Trebuie inteles oare ca, atunci cand se produc topiri masive de zapada, intervine automat o poluare cu amoniu pe raul Arges si, ca urmare, devine indispensabila tratarea apei cu o cantitate mai mare de clor?Hai, sa fim seriosi! Topiri masive de zapada au loc in fiecare an. Am chiar impresia ca topirile din aceasta iarna sunt incomparabil mai putin "masive" decat cu alte ocazii. Dar nu-mi aduc aminte sa se fi pomenit bucurestenii in alte ierni cu exces de clor in apa si chiar cu imposibilitatea de a o bea.Explicatia asta ca, la orice topire masiva de zapada, apa devine automat nepotabila, nu cred ca tine nici la Bula. Topiri masive de zapada au loc si in preajma altor metropole europene, dar ma indoiesc ca la Paris, Berlin sau Budapesta miroase apa a clor si devine nepotabila ori de cate ori iese soarele si topeste gheata.Colac peste pupaza, la numai cateva ore dupa comunicatul Ministerului Sanatatii, cel de miercuri orele 23, Apa Nova insista ca apa e buna de baut Hai, ca nu ne mai certam! Ne-am inteles. Mai da, rumane, mai lasa, jupane, si pana la urma s-a facut pace. Totul e bine cand se termina cu bine,, cum zice mesajul shakespeareian.Cum? Analizele de miercuri ora 16 aratau ca apa este potabila, cele de la ora 23 infirmau acest lucru, iar cele de joi dimineata infirmau infirmarea anterioara? Cine garanteaza ca nu mai apar vineri noi analize, care sa infirme infirmarea infirmarii? Am senzatia ca cineva isi bate joc de noi, cei care bem apa fara sa stim ce-i in ea.Pace, pace, dar nimeni nu da inapoi cu totul. Apa Nova stie ca razboiul trebuie incheiat, dar nu declara ca a cazut la pace. Declara ca. Adica, mai facem analize si mai vedem.Ca in orice razboi, cand adversarul face pasi inapoi, faci si tu unul, ca sa te repliezi. Doamna ministru a Sanatatii a organizat joi o conferinta de presa , tot in stilul mai vedem, explicand ca:Pardon, doamna ministru, dar daca n-ati spus ca apa nu este potabila, daca toata tevatura n-a fost o replica la pretentiile Apa Nova ca apa se incadreaza in parametri, atunci ce ati spus? De ce n-ati lasat lucrurile asa cum le declarase furnizorul de apa, care spunea clar ca nivelul ridicat de clor se afla in limitele admise de lege?As fi crezut ca problema s-a incheiat aici, daca doamna ministru n-ar fi adaugat la toate acestea cateva cuvinte care confirma adesea cat de filosof poti ramane tacand:Balbaita treaba! Anterior chiar domnia sa spusese ca apa este "cu un nivel de clor ridicat", acum, in noua formulare, vorbeste de "un nivel de clor depasit". Ridicat si depasit nu sunt unul si acelasi lucru. Tocmai asta spune Apa Nova, cea cu care a intrat MS in coliziune, ca nivelul de clorDaca se incadreaza inseamna ca nu este depasit.Dar, chiar daca este depasit, doamna ministru considera ca asta nu influenteaza sanatatea, dar le agraveaza simptomele celor care sufera de alergii sau astm bronsic. Hai, ca-i buna: agraveaza simptomele, dar nu influenteaza sanatatea!Totusi, desi apa cu nivel crescut (sau depasit) de clor nu ne influenteaza sanatatea, ministrul ne recomanda (fara sa ne oblige, atata ar mai lipsi!) sa nu mai folosim apa de la robinet nici pentru consum, nici pentru igiena personala. Atunci pentru ce? Numai cand, vorba ceea, tragem apa?Cireasa de pe tort este insa recomandarea sa nu folosim apa pana luni, cand ministerul va obtine toate analizele. As fi preferat ca, inainte sa ni se adreseze noua, sa fi purtat un dialog cu Apa Nova, iar ulterior sa ne fi dat un comunicat comun, si mai ales clar.Asa cum procedeaza Ministerul Sanatatii, am senzatia ca s-a creat un fel de furtuna intr-un pahar cu apa, parca anume ca sa le faca vanzare buna si neasteptata producatorilor de apa plata.