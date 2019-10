Guvernul ii da 100 de milioane de lei lui Firea, pentru asigurarea caldurii in Bucuresti

Ziare.

"La propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Guvernul a aprobat un proiect de hotarare de guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2019 pentru unele unitati administrativ-teritoriale in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat populatiei. (...) Este vorba despre 100 de milioane de lei pentru municipiul Bucuresti, de asemenea despre suma de 16,5 milioane de lei pentru Buzau si pentru Giurgiu", a declarat Nelu Barbu, luni, la finalul sedintei de guvern.El a explicat ca, tot la propunerea MDRAP, Executivul a aprobat alocarea sumei de 1,5 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru comuna Toporu din judetul Giurgiu, bani necesari pentru continuarea unui proiect de investitii, o lucrare privind canalizarea din comuna respectiva.De asemenea, a adaugat Nelu Barbu, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului "a fost acordata suma de 400.000 de lei pentru comuna Movila Miresei din judetul Braila"."Acolo, acesti bani sunt necesari pentru reparatii capitale la Centrul social pentru persoanele cu handicap. In urma cu ceva timp, acolo a avut loc o explozie, a afectat destul de puternic respectivul centru si sunt necesare lucrari importante", a mai declarat purtatorul de cuvant al Executivului.