Iata traseele autobuzelor care vor prelua calatorii liniei de tramvai 41 in iulie si august

Ziare.

com

Astfel,va functiona intre "Ghencea" si "Piata Presei", pe Bd. Ghencea, Str. Brasov, Str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Soseaua Virtutii, Calea Crangasi, Pasaj Grant, Str. Turda, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Bd. Marasti, Bd. Expozitiei, cu intoarcere pe Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Sos. Nicolae Titulescu, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Sos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Pascal Cristian, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlau, Calea Crangasi, Soseaua Virtutii, Pasajul Lujerului, Str. Lujerului, Str. Brasov si Bulevardul Ghencea.Catre terminalul "Piata Presei", noile linii naveta vor efectua opriri in statii astfel: pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noile statii "Oprire" situate dupa intersectia cu Drumul Taberei - ramura de nord, respectiv inainte de Bulevardul Timisoara; pe Str. Virtutii in noua statie "Oprire" amplasata dupa intersectia cu Bd. Uverturii, apoi comun cu cele ale liniei 178; pe Soseaua Crangasi comun cu cele ale liniei 178; pe strada Turda in noua statie "Oprire", amplasata dupa Pasajul Grant; pe Bd. Maresal Alexandru Averescu in noua statie "Oprire", amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache; pe Bd. Marasti in noua statie "Oprire", amplasata dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu, apoi comun cu cele ale liniei 330; in terminalul Piata Presei Libere comun cu cele ale liniei R442.Catre terminalul "Ghencea" autobuzele vor opri in statiile de pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Sos. Nicolae Titulescu, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, comun cu cele ale liniei 282, pe Sos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Pascal Cristian, comun cu cele ale liniilor 162, 163, 178; pe Sos. Crangasi si Str. Virtutii comun cu cele ale liniei 178, precum si in noua statie "Oprire" inainte de Bd. Uverturii; pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noua statie "Oprire" situata dupa intersectia cu Bd. Timisoara; in terminalul Ghencea comun cu cele ale liniei 221.De asemenea,va functiona intre "Valea Argesului" si "Bd. Ceahlau", pe Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Brasov, Str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Str. Virtutii, Sos. Crangasi, cu intoarcere fara stationare pe Calea Crangasi, Sos. Virtutii, Pasaj Lujerului, Str. Lujerului, Str. Brasov, Drumul Taberei si Str. Valea Argesului."In cazul in care nu se restrictioneaza traficului rutier pe Pasajul Grant, sensul dinspre Bd. Ion Mihalache spre Piata Crangasi, incepand cu data de 29.06.2019, pana la restrictionarea circulatiei pe Pasajul Grant, linia naveta 641 va functiona intre 'Ghencea' si 'Piata Presei', in ambele sensuri peste Pasaj Grant", precizeaza reprezentantii PMB.Noile linii naveta vor efectua opriri catre terminalul "Piata Presei" in statiile: pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noile statii "Oprire" situate dupa intersectia cu Drumul Taberei, respectiv inainte de Bd. Timisoara; pe Str. Virtutii in noua statie "Oprire" amplasata dupa intersectia cu Bd. Uverturii, apoi comun cu cele ale liniei 178; pe Sos. Crangasi comun cu cele ale liniei 178; pe Str. Turda in noua statie "Oprire", amplasata dupa Pasajul Grant; pe Bd. Maresal Alexandru Averescu in noua statie "Oprire", amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache; pe Bd. Marasti in noua statie "Oprire", amplasata dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu, apoi comun cu cele ale liniei 330; in terminalul Piata Presei Libere comun cu cele ale liniei R442.Catre terminalul "Ghencea" autobuzele vor opri pe Str. Alexandru Constantinescu in statiile "Oprire" amplasate in zona Institutului de Agronomie si dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu; pe Bd. Marasti in statiile "Oprire" amplasate in zona Institutului de Agronomie si dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu; pe Str. Turda in statiile "Oprire" amplasate dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache, respectiv inainte de Pasajul Grant; pe Sos. Crangasi si Str. Virtutii comun cu cele ale liniei 178, precum si in noua statie "Oprire" inainte de Bd. Uverturii; pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noua statie "Oprire" situata dupa intersectia cu Bd. Timisoara; in terminalul Ghencea comun cu cele ale liniei 221.Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Andrei Creci, a declarat marti ca STB va pune in circulatie 50 de autobuze pentru preluarea calatorilor, pe cele doua lunii naveta, 641 si 642, iar daca acestea nu vor fi suficiente se vor putea suplimenta.Linia 41 de tramvai are o lungime de 8,5 kilometri (17 kilometri dus-intors) si deserveste zilnic in jur de 150.000 calatori.Potrivit datelor Primariei Capitalei, transmise la inceputul lunii aprilie, pe linia 41 circula in 36 de tramvaie ce asigura o capacitate maxima de 7.077 de calatori pe ora pe un sens, insa pe perioada de vara, traseul liniei 41 este acoperit de 35 tramvaie cu o capacitate de 6.880 calatori/h/sens. In zilele de sarbatori, acest traseu este acoperit de 25 tramvaie cu o capacitate de 5.188 calatori/h/sens.