Recensamantul animalelor de companie in Bucuresti: Amenzi pentru stapanii care nu declara in 15 zile ca pisica sau cateaua a facut pui

refuzul de a da date,

furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor - cu amenda de la 400 la 800 de lei;

neinformarea ASPA in termen de 15 zile de la data decesului sau instrainarii animalului - cu amenda de la 200 la 600 de lei;

neinformarea ASPA in termen de 15 zile de la data dobandirii sau fatarii unui/unor animal (e) - cu amenda de la 200 la 600 de lei.

Ziare.

com

Organizarea si efectuarea recensamantului vor fi realizate de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA).Informatiile obtinute vor fi trecute in Registrul de evidenta a animalelor cu proprietar/detinator legal de pe raza municipiului Bucuresti, baza de date ce va fi gestionata de ASPA.Registrul va include: numele proprietarului, actul de identitate al acestuia, domiciliul, numarul de telefon, adresa unde este detinut animalul, date de identificare ale animalului (specie, rasa, culoare, talie, sex, varsta), data luarii in evidenta a animalului, numarul microcipului, alte date.Pe perioada desfasurarii recensamantului, proprietarii/detinatorii legali ai animalelor, persoane fizice sau juridice, au obligatia declararii acestora, in vederea inregistrarii lor. Activitatea de recenzare va fi coordonata si realizata de catre ASPA in termen de doi ani maximum de la data intrarii in vigoarea a hotararii., in vederea operarii modificarilor in baza de date.Totodata,La finalizarea recensamantului, ASPA va prezenta o informare Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind rezultatele activitatii de recenzare si principalele concluzii, impreuna cu propuneri vizand perfectionarea activitatii in domeniu.Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se face de catre politistii locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala a Municipiului Bucuresti - Serviciul Politia Animalelor. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile jumatate din minimul amenzii.Recensamantul va fi realizat prin intermediul recenzorilor desemnati de ASPA, de luni pana vineri, in intervalul orar 8:00 - 20:00. Pe durata desfasurarii recensamantului, proprietarii au posibilitatea declararii animalelor, personal sau digital, in vederea inregistrarii, insa veridicitatea informatiilor va fi verificata de catre recenzori, potrivit sursei citate.Conform referatului de aprobare,, neexistand decat niste estimari in acest moment.Se aproximeaza in tara noastra un numar de circa 11 milioane de animale de companie, dintre care 4 milioane ar fi caini si 4,2 milioane pisici.Un studiu realizat in 2015 arata caIn Bucuresti se estimeaza ca o familie din trei ar avea un animal de companie.Potrivit aceleiasi surse, recensamantul urmareste: realizarea unei baze de date cu privire la numarul de animale cu proprietar legal; controlul reproductiei animalelor de rasa comuna; impiedicarea abandonului puilor animalelor de rasa comuna si al animalelor adulte; responsabilizarea proprietarilor cu privire la obligatiile ce le revin privind cresterea si intretinerea animalelor.Proiectul este initiat de consilierii municipali ALDE Tudor-Tim Ionescu, Tomnita Florescu, Claudiu Catana, Valentin Voicu.