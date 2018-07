In ce stadiu sunt cele 22 de cladiri cu risc seismic pe care le reabiliteza Primaria Capitalei (Foto)

Foto: Facebook/Primaria Municipiului Bucuresti

Reprezentantii primariei transmit ca in acest moment sunt santiere deschise la 20 de cladiri: la 5 dintre acestea lucrarile de punere in siguranta au fost deja finalizate si a inceput consolidarea propriu-zisa, iar la alte 15 a fost demarata prima etapa a procesului de consolidare, adica punerea in siguranta, conform unui comunicat de presa remis luniDoua dintre cele 22 de cladiri au fost demolate din motive de siguranta.Imobilele aflate in procesul de reabilitare se afla pe strazile Blanari nr. 2-6-8-10; Franceza nr. 30; Spatarului nr. 36; Baia de Fier nr. 5; Baratiei nr. 50; Calea Mosilor nr. 215 E/195; Lipscani nr. 75; Matasari nr. 44; Mantuleasa nr. 11; Calea Mosilor nr. 82; Sfintilor nr. 13; Sg. Nastase Pamfir nr. 24; Calea Mosilor nr. 74; Calea Mosilor nr. 84; Calea Serban Voda nr. 107; Gladiolelor nr. 11 si Biserica Enei nr 14."Cele 20 de cladiri sunt construite in perioada anilor 1900, se afla in centrul Bucurestiului, o parte dintre ele fiind monumente istorice. Acestea erau foarte degradate si prezentau un pericol public atat pentru cetatenii care locuiau in ele cat si pentru cei care tranzitau zona", se arata in documentul citat.Pimaria anunta ca familiile care locuiau in aceste cladiri au fost mutate in locuintele de necesitate detinute de Primaria Capitalei, in Piata Natiunile Unite, apartamente modernizate recent.A.G.