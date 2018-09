Inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului, de data asta de la Primaria Sectorului 1

Ziare.

Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au declarat ca proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor Patriarhiei Romane a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 1, fiind votat de PSD, PNL, ALDE, PMP si UNPR, in timp ce consilierii USR au iesit din sala in timpul votului.Primaria a alocat astfel inca 10 milioane de lei Patriarhiei Romane pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului, asta desi Primaria Capitalei a dat deja 10 milioane de lei Catedralei prin rectificarea bugetara de la sfarsitul lunii iulie, in plus fata de suma de 15 milioane de lei alocata initial de la buget. In plus, Guvernul a acordat Patriarhiei pentru lucrarile la acest edificiu, prin rectificarea bugetara de la inceputul lunii august, inca 115,5 milioane de lei,Catedrala Mantuirii Neamului a primit si anul trecut 20 de milioane de lei (4,5 milioane de euro) de la Primaria Capitalei si 20 de milioane de lei de la Primaria Sectorului 1, la care s-au adaugat 5 milioane de lei (peste un milion de euro) de la Sectorul 5.Desi au fost alocate fonduri consistente pentru constructia edificiului, in primavara acestui an inginerul sef Vasile Cracaoanu spunea ca nu mai sunt bani pentru continuarea lucrarilor. Catedrala Mantuirii Neamului este finalizata in proportie de 80 la suta, iar Patriarhia Romana vrea sa o sfinteasca la sfarsitul lunii noiembrie.In 3 septembrie, Patriarhul Daniel a sfintit cele sase clopote ale Catedrelei Mantuirii Neamului, care cantaresc impreuna 33 de tone si care sunt montate in turnul "Clopotnita" de pe fatada de vest a noii Catedrale Patriarhale, la o inaltime de 60 de metri, impreuna cu structura lor metalica.Sfintirea catedralei, inchinata Sfantului Andrei si eroilor romani, va fi oficiata in 25 noiembrie de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului impreuna cu Patriarhul Daniel si ierarhi romani.