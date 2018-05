Construirea parcarii din Parcul Tineretului a ramas si fara avizul de mediu

Ziare.

"Este a 3 a decizie care confirma ilegalitatea proiectului parcarii si poate cea mai relevanta. In acest moment, proiectul nu are hotarare de aprobare a indicatorilor tehnico-economici valabila, deci nu are hotarare de bugetare valabila si, mai ales, nu are acord de mediu legal emis. Fara aceste acte, Primarul Sectorului 4 nu poate emite si nu se poate folosi de vreo autorizatie de construire pentru a realiza parcarea", se arata pe pagina de Facebook a Asociatiei Salvati Bucurestiul care se opune proiectului care presupune betonarea a 21.000 mp de spatiu verde din parc.Reprezentantii Asociatiei si ai Fundatiei Eco Civica spun ca vor continua sa faca toate demersurile necesare pentru a opri acest proiect si pentru a trage la raspundere Primaria Sectorului 4 "care lucreaza pe teren fara sa-i pese de legi sau decizii judecatoresti, precum si autoritatile de control care au stat in pasivitate la toate sesizarile noastre".Si consilierul general USR Ana Ciceala a scris pe Facebook recent ca primarul Daniel Baluta construieste ilegal aceasta parcare."Daniel Baluta construieste ilegal o parcare in Parcul Tineretului. Terenul respectiv a fost dat de Primaria Capitalei catre Primaria Sector 4 cu conditia ca acolo sa ramana spatiu verde. Cu toate astea, Primarul Sectorului 4 a decis sa inceapa betonarea. Asa ca si-a trecut o hotarare de Consiliu si s-a apucat de treaba.Numai ca acea hotarare a fost atacata in instanta si a fost declarata ilegala, tocmai pentru ca se schimba destinatia de spatiu verde. Baluta nu s-a dat batut. A venit cu o alta hotarare cu acelasi continut. Evident, iar a fost dat in judecata, iar instanta a decis oprirea lucrarilor", a scris Ciceala, publicand fotografii realizate pe 26 aprilie, cand lucrarile erau in plina desfasurare la parcare.A.G.