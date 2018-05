Incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar in Sectorul 3. Cat e taxa de recuperare

Ziare.

"Potrivit procedurii, activitatile de ridicare, transport si depozitare vor fi facute doar de personalul cu atributii in efectuarea acestor operatiuni din cadrul Serviciului Administrativ si numai in baza dispozitiei de ridicare intocmite de catre politisti locali ai Sectorului 3 sau de catre politisti rutieri ai Brigazii Rutiere Bucuresti", anunta Primaria Sectorului 3 intr-un comunicat remisVehiculele ridicate vor fi depozitate in spatiul special amenajat din str. Releului nr. 4.Tarif de ridicare pentru vehicul/remorca/rulota:- cu masa totala maxima autorizata de pana la cinci tone: 200 de lei;- cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone: 270 de lei;Tarif de transport pentru vehicul/remorca/rulota:- cu masa totala maxima autorizata de pana la cinci tone: 150 de lei;- cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone: 200 de lei;Tarif de depozitare pentru vehicul/remorca/rulota:-in primele 24 de ore: 150 de lei;-dupa intervalul de 24 de ore: 50 de lei.Tarifele pentru depozitare se calculeaza pe intervale de 24 de ore incepand de la data si ora depozitarii.Plata se face la casieriile Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sau pe platforma online www.ghiseul.ro Proprietarii vehiculelor ridicate pot obtine informatii la numarul de telefon 021.9543 - dispeceratul Directiei Generale de Politie Locala.Recuperarea vehiculelor depozitate in spatiul special amenajat din str. Releului nr. 4 se poate face non-stop in baza chitantei fiscale care atesta plata tarifului aferent.Vezi care este situatia in celelalte sectoare ale Capitalei A.G.