Interzise prin lege, petardele si artificiile se vand la tot pasul in pietele din Bucuresti. "Nu e in regula, dar asta e viata"

In timp ce politistii sustin ca monitorizeaza situatia, iar in urma raziilor si controalelor au fost date pana acum zeci de sanctiuni si au fost deschise sute de dosare penale , multi vanzatori clandestini de articolele pirotehnice reusesc, ca in fiecare an, sa-si vanda marfa la margine de trotuar, transmite Digi 24."Politistii din toata tara au efectuat 613 actiuni si controale in complexe comerciale, piete si alte obiective si au verificat activitatea a 205 persoane fizice si juridice autorizate sa deruleze operatiuni cu articole pirotehnice. In urma actiunilor, politistii au constatat 254 de infractiuni, iar fata de 259 de persoane sunt efectuate cercetari in cauze penale.. Pentru alte nereguli constatate, au fost aplicate 57 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 50.000 de lei", a declarat Georgian Dragan, purtator de cuvant al Politiei Romane.Desi sunt constienti de riscuri, sunt multi cei care se opresc si cumpara. "Vreau sa iau una ca ne ducem pe la tara. Nu e in regula, dar asta e viata", le-a spus un cumparator jurnalistilor.Vanzatorii clandestini de articolele pirotehnice risca amenzi cuprinse intre 2.000 si 7.500 de lei si pedepse cu inchisoarea de la 3 luni la un an, precizeaza sursa citata.