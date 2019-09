STB anunta tramvaiul in care se vor recita poezii si se va asculta jazz: Le oferim calatorilor mici bucurii

Ziare.

Conform unui comunicat al STB, calatorii se vor bucura de carti de poezie si muzica jazz. De asemenea, va avea loc si un concurs de poezie pentru tinerii poeti si vor fi organizate lecturi performative in spatii alternative, cu scopul de a aduce poezia mai aproape de publicul larg si de a le oferi trecatorilor accesul la lectura, se arata in document."Spatiile publice merita experimentate si poetic, de aceea mi-am propus sa aduc poezia mai aproape de publicul larg, intr-un mod inedit, artistic si educativ. In 2019, nu e romantic, e necesar sa luam parte la poezia orasului si sa gasim frumusetea in forme alternative", a declarat Loredana Munteanu, fondatoare a organizatiei nonguvernamentale Arta nu Musca.Astfel, cei care vor urca in "Tramvaiul Poeziei", in perioada 10 septembrie - 1 octombrie 2019, vor avea ocazia sa citeasca poeme de autori romani clasici si contemporani. Special pentru ei, in mijlocul de transport va fi amenajata o biblioteca interactiva."STB sustine poezia, dar si actul cultural, in general. Suntem bucurosi ca, prin eforturile societatii civile, le putem oferi calatorilor mici bucurii si cateva momente placute in drumurile lor catre serviciu, catre scoala, catre casa sau spre alta destinatie. STB face eforturi pentru cresterea calitatii serviciilor oferite publicului si in curand vom prezenta noi facilitati si oferte care dovedesc atasamentul nostru fata de calatori", a declarat Andrei Creci, directorul general al STB SA.In cadrul aceluiasi proiect, va avea loc si un concurs de poezie destinat tinerilor poeti, cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani. Acestia sunt invitati sa se inscrie in concurs cu trei poezii, in perioada 10-20 septembrie, pe site-ul www.artanumusca.ro. Juriul, din care fac parte Iv Cel Naiv, Iulian Tanase si Catalina Matei, va alege 10 finalisti pentru a participa la un curs de scriere creativa.In finala, tinerii poeti vor fi provocati sa creeze un poem pe tema "Salveaza poezia orasului!", iar poemul castigator va fi pictat pe peretele unei cladiri aflate in centrul Bucurestiului. De asemenea, toate poemele selectate si povestea proiectului Tramvaiul poeziei vor fi adunate intr-o carte care va fi lansata la Targul International Gaudeamus."Poate ca viata mea ar fi avut un altfel de curs daca m-as fi intalnit la momentul potrivit cu un concurs de poezie. Poate ca as fi ajuns sa scriu fara sa mai fac o bucla de ani de zile in care am crezut ca vreau sa devin inginer. Poate ca nu m-as mai fi intrebat ce a vrut sa zica poetul din simplul motiv ca as fi stiu exact ce am vrut sa zic. Dar voi sigur puteti sa-l inlocuiti pe uraciosul asta de poate cu pot si sa ne scrieti cateva versuri din poezia orasului asta nesuferit de frumos, admirabil de urat. Cred ca e datoria oricui simte poezie sa o dea mai departe", a transmis Iv Cel Naiv tinerilor.Proiectul "Tramvaiul Poeziei" isi propune sa aduca lectura si poezia mai aproape de public, in contextul in care 69% dintre romani si 46% dintre bucuresteni declarau ca nu au citit nicio carte si doar 9% afirmau ca citesc aproape zilnic, potrivit Barometrului de consum cultural dat publicitatii anul trecut.A.G.