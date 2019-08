Jumatate din accidentele rutiere din Bucuresti au fost produse din cauza pietonilor. Cei mai multi au peste 60 ani

Ziare.

Pe parcursul anului 2018, in Capitala au fost inregistrate 569 de accidente grave soldate cu 58 de morti, 521 de raniti grav si 109 raniti usor. Principalele cauze care au condus la producerea evenimentelor rutiere au fost traversare neregulamentara, neacordarea prioritatii pietonilor, dar si neacordarea prioritatii altor masini.In jumatate din totalul accidentelor produse anul trecut pe raza municipiului Bucuresti au fost implicati pietoni."In anul 2018 au fost inregistrate 342 accidente rutiere grave in care au fost implicati pietoni, in urma lor 40 de persoane au decedat, 306 au fost ranite grav si 10 ranite usor. 176 accidente rutiere grave s-au produs produse din vina pietonilor. In urma acestora 29 de persoane au decedat, 147 au fost ranite grav si doua persoane ranite usor", se arata intr-un raspuns al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), la solicitarea Mediafax.Conform datelor statistice, cele mai multe accidente grave de circulatie produse din vina pietonilor au fost inregistrate in categoria de varsta 61-100 de ani.Cifrele sunt: intre 0-30 ani - 29 accidente rutiere grave, 2 persoane decedate, 27 raniti grav, 1 ranit usor. Intre 31-60 ani - 53 accidente rutiere grave, 4 persoane decedate, 49 raniti grav, 1 ranit usor. Intre 61-100 ani - 94 accidente rutiere grave, 23 persoane decedate, 71 raniti grav (53% din totalul accidentelor rutiere grave produse din vina pietonilor).Politistii Brigazii rutiere din cadrul Politiei Capitalei au aplicat anul trecut, pentru indisciplina pietonala 2.8427 de sanctiuni contraventionale dintre care 4.990 de amenzi, diferenta constand in avertismente.Numarul de accidente grave s-a mentinut pe un trend ascendent si in prima jumatate a acestui an. In primele sase luni din 2019, au fost inregistrate la nivelul Capitalei 300 de accidente rutiere grave soldate cu 24 de persoane decedate, 289 ranite grav si 66 ranite usor. Pe primele trei pozitii in clasamentul cauzelor care au condus la producerea accidentelor s-au mentinut traversarea neregulamentara, neacordarea prioritatii pietoni si neacordarea prioritatii vehiculelor.Jumatate dintre evenimentele rutiere au avut drept numitor comun pietonii, se arata in raspunsul Politiei Capitalei: "au fost inregistrate 152 accidente rutiere grave in care au fost implicati pietoni. 13 persoane decedate, 142 ranite grav, 13 ranite usor. 82 accidente rutiere grave s-au produs din vina pietonilor. In urma acestora, 10 persoane au decedat, 73 au fost ranite grav, o persoana a fost ranita usor".In cele mai multe dintre accidentele grave datorate pietonilor au fost implicati batranii."Intre 0-30 ani - 23 accidente rutiere grave, o persoana decedata, 22 raniti grav, un ranit usor. In categoria 31-60 ani - 18 accidente rutiere grave, o persoana decedata, 17 raniti grav. Intre 61-100 ani - 41 accidente rutiere grave, 8 persoane decedate, 34 raniti grav (50% din totalul accidentelor rutiere grave produse din vina pietonilor) ", se arata in raspunsul DGPMB.De la inceputul anului 2019 si pana in prezent, politistii Brigazii Rutiere au aplicat pietonilor 10.318 sanctiuni contraventionale dintre care 1.384 de amenzi.Conform unei analize a Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Capitalei, realizata la nivelul primelor sase luni ale anului curent, cele mai multe accidente de circulatie in care au fost implicati pietoni s-au produs pe Soseaua Berceni, Bulevardul Iuliu Maniu si Soseaua Pantelimon."Un numar ridicat de accidente rutiere grave avand ca si cauza principala neacordarea de prioritate pietonilor au fost inregistrate pe Sos. Berceni si Calea Giulesti. De asemenea, cele mai multe accidente rutiere grave avand ca si cauza principala traversarea neregulamentara au fost inregistrate pe Bd. Iuliu Maniu, Sos. Pantelimon, Sos. Oltenitei, Sos. Stefan cel Mare, Spl. Independentei, Bd. I.C. Bratianu si Sos. Alexandriei".Conform aceleiasi analize, cele mai numeroase accidente de circulatie in care au fost implicati pietoni s-au produs in zilele de luni si marti, trendul victimizarii fiind unul descendent spre finalul saptamanii iar intervalele orare in care s-au petrecut evenimentele rutiere au fost 16.00-17.00, 13.00-14.00 si 06.00-07.00.