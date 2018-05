Liderul USR Bucuresti: Capitala este un esec urbanistic. Se construiesc cartiere noi care nu au utilitati

Ziare.

com

"Bucurestiul este un esec urbanistic, e clar pentru toata lumea acest lucru, pentru ca nu cunosc o Capitala europeana cum e Bucurestiul, in care se construiesc cartiere noi care nu au accese, nu au utilitati, care nu au spatii publice si care nu au spatii verzi. Planificarea Bucurestiului se face - e singura Capitala care face asta - de fapt, de catre investitorii privati.si unde marile proiecte urbanistice, planuri urbanistice zonale (PUZ) sunt, de fapt, initiate de investitori persoane fizice", a declarat Wring, cu prilejul dezbaterii "Bucuresti: esecul urbanistic", initiata de USR Bucuresti.In opinia sa, cresterea de la an la an a traficului rutier in Bucuresti este cauzata si de faptul ca orasul se dezvolta "haotic". "Construim blocuri inainte de a construi drumuri, inainte de a construi facilitati pentru cei care locuiesc in aceste zone", a semnalat Wring.Ea sustine ca sunt mai multe solutii care ar putea fi adoptate pentru rezolvarea problemei. "Chiar folosind Legea urbanismului, Legea 350/2001, care intr-adevar nu este o lege buna, dar totusi are o viziune europeana (...) deci pe aceasta lege noi putem sa dezvoltam altfel orasul si noi propunem niste masuri", a spus Wring.Ea a mentionat ca una dintre ele ar fi ca Primaria sa-si asume elaborarea PUZ pentru marile platforme industriale., lucrul asta Primaria il poate impune si noi o sa depunem astfel de proiecte de hotarare, in toate planurile urbanistice zonale care depasesc 3.000 de metri patrati ar trebui sa existe cel putin 10% din teren pentru aceste echipamente edilitare - scoli, gradinite, centru cultural - dar asta ar trebui printr-un proiect de hotarare (...).Avem cel putin trei proiecte de hotarare pe aceste teme care nu fac decat sa detalieze legea existenta (...) trotuarele nu ar trebui sa fie mai inguste de 2 metri, pentru ca numai astfel poti sa asiguri si un rand de copaci, ar trebui sa aiba piste de biciclete (...) vrem sa impunem sa nu se mai construiasca inainte de a exista la maxim 500 de metri o statie de transport public", a declarat Wring.Ea a mentionat si o propunere care vizeaza fatadele. "Pentru zonele protejate, acolo e o mare problema de aspect, sunt zonele cele mai emblematice ale Bucurestiului, noi vom depune Regulament de aplicare a legii, asa numita lege a fatadelor (...) vom depune mai ales pentru zonele protejate, vrem sa incepem cu aceste zone", a spus Wring.La randul sau, cristian Seidler, deputat USR, a declarat ca exista un cadru legislativ "schiop", dar nici acela nu este folosit pentru a imbunatati modul cum arata Capitala.