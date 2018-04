Lista farmaciilor deschise permanent de Paste, in Bucuresti

Ziare.

Pentru a veni in intampinarea nevoii populatiei de a sti care sunt farmaciile deschise in perioada sarbatorilor de Paste, Colegiul Farmacistilor Bucuresti a publicat pe site-ul www.cfbucuresti.ro lista pe sectoare a farmaciilor cu program permanent si semi-permanent din Capitala."Asa cum puteti constata, asistenta cu medicamente si servicii farmaceutice a populatiei Capitalei in perioada sarbatorilor de Paste este asigurata de un numar de 32 de farmacii cu program permanent si un numar de 232 de farmacii cu program semi-permanent", precizeaza Colegiul Farmacistilor Bucuresti.Farmaciile cu program permanent sunt deschise non-stop, adica si pe timpul noptii, iar farmaciile cu program semi-permanent sunt deschise in fiecare zi, avand program de duminica, nefiind deschise noaptea.