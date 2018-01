Mai multe zone din Bucuresti si Ilfov raman vineri fara curent

Ziare.

In Capitala, intre orele 09:00 - 14:00, alimentarea va fi sistata in Sectorul 2, pe Sos. Electronicii, intre str. Heliade, intre str. Vii si str. Ipsilanti Voievod, intre orele 09:00 - 15:00 pe strada Precupetii Vechi (la numerele fara sot), intre 9:00 si 16:00 pe Calea Victoriei, la nr. 16, intre orele 08:00 - 16:00 pe strada Ostasilor, iar in intervalul orar 09:00 - 17:00 pe strazile Golovita, Aeromodelului, Proletarului, Oasului, Darza, Productiei, Harghita si Bauxitei.In judetul Ilfov, intre orele 09:00 - 17:00, nu va fi curent electric in localitatea Berceni, pe strazile Marasesti, 1 Decembrie, Luceafarului, Stadionului, Occidentului si strazi adiacente si in localitatea Voluntari, strada Tarcau.