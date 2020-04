Mai multi bucuresteni au ramas fara apa calda. Explicatie halucinanta de la Termoenergetica: Am oprit caldura!

Ziare.

com

Spre exemplu, in Sectorului 3, apa de la robinetele unora dintre bucuresteni era abia dezmortita. Iar pana astazi la praz se racise cu totul.In plus, sesizari similare au inceput sa apara si din Sectorul 2, dar si din Sectorul 4, din Berceni.De ce s-a oprit apa calda, cand de fapt, luni, pe 28 aprilie, compania municipala Termoenergetica trebuia sa sisteze furnizarea incalzirii? Ei bine, compania transmite ca furnizarea unuia dintre servicii ar avea legatura cu furnizarea celuilalt. Asa ca oprirea incalzirii ar cauza si disfunctii in furnizarea de apa calda.Daca asa functioneaza acum sistemul nu stim. Cert este ca nu ne amintim ca RADET (care a falimentat si a carei activitate a fost preluata de Termoenergetica) sa fi emis astfel de instiintari. Si nici nu retinem sa se fi oprit apa calda, odata cu incalzirea, in anii precedenti.Va informam ca, in data de 27 aprilie, au fost incepute procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucuresti.Iata mesajul pe care Termoenergetica l-a postat pe siteul sau:"Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare si prin inchiderea instalatiilor catre consumatori, astfel incat efectele vor fi resimtite in urmatoarele 48 de ore.Pana la stabilizarea sistemului, manevrele efectuate pentru oprirea energiei termice pot avea drept rezultat furnizarea apei calde sub parametrii normali de functionare, in diferite zone din Capitala si in anumite intervale de timp.Echipele companiei lucreaza pentru normalizarea intr-un timp cat mai scurt a acestei situatii".In mod normal, din estimarile companiei Municipale Termoenergetica, aceste probleme ar trebui rezolvate cel mai tarziu in cursul zilei de miercuri, 29 aprilie.Nu de alta, dar igiena stricta la care toti bucurestenii ar trebui sa tina in pandemie presupune in primul rand acces la apa calda.