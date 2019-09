"Maimuta care se plimba prin Bucuresti a fost prinsa" :))))

Ziare.

"Am capturat-o, o actiune foarte dificila, poate cea mai dificila de pana acum, din mai multe puncte de vedere, avand in vedere ca sunt multe case in jur, multe locuri in care se catara, (este, n.red.) pericol public de a nu lovi pe cineva din greseala si ea sa nu atace pe cineva din greseala. Am reusit sa o nimerim de doua ori.Prima oara am lovit-o in os, de aceea nu si-a facut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui sa mergem la clinica, la centrul nostru de salvare si reabilitare a animalelor salbatice, unde vom scoate acul din os si o vom trezi", a declarat Ovidiu Rosu, medic veterinar care a capturat maimuta.Veterinarul a capturat animalul cu ajutorul echipelor Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA).Potrivit sursei citate, ulterior se va decide soarta maimutei, in functie de recomandarile reprezentantilor Garzii de Mediu - in carantina, apoi poate la gradina zoologica sau in Centrul de Salvare si Reabilitare a Animalelor Salbatice.Maimuta macac a intrat in curtea mai multor case, tot in Sectorul 5. Aceasta s-a mutat de pe o strada pe alta, insa echipele au putut sa o captureze dupa ce s-a refugiat in podul unei case.Jandarmii Capitalei au fost instiintati, miercuri, de catre o femeie, in urma unui apel la 112, despre prezenta unei maimute intr-o curte din Sectorul 5 al Capitalei, la fata locului fiind trimisi un medic veterinar cu pusca cu tranchilizant, insa autoritatile nu au reusit capturarea animalului.Si Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) a fost sesizata de Politia Locala Sector 5 despre prezenta maimutei.