Majorarea taxei de salubrizare din Sectorul 4 a fost suspendata in instanta

Practic, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de chemare in judecata a consilierilor PNL Sector 4 Bucuresti si a dispus anularea majorarii taxei de salubrizare stabilita prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2018 respectiv H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018.Taxa a fost majorata de la inceputul anului, ajungand mai mult decat dubla, crescand de la 5 la 12 lei pe luna si fiind platita inclusiv de copii. Pentru firme, taxa a fost majorata de la 50 de lei la 80 de lei.Acum,, conform unor informatii obtinute deConsilierii care au actionat in judecata primaria sunt Razvan Sava (fostul primar interimar al Capitalei), Adrian Turmac, Daniel Stefan, Adrian Nicolae si George Stefan."Cererea de chemare in judecata a vizat nelegalitatea hotararilor atacate, in speta nefundamentarea pretului, neautorizarea operatorului de salubrizare ADP Sector 4, incalcarea principiilor dreptului la informare a cetatenilor, incalcarea principiului poluatorul plateste etc", conform documentului.Actiunea in instanta a vizat si situatia firmelor care aveau inregistrate sedii sociale sau punctele de lucru in Sectorul 4 si care, desi aveau sediul social expirat sau inactiv, erau obligate la plata taxei de salubrizare. Practic, desi ADP nu presta vreun serviciu, emitea decizii de impunere si solicita achitarea taxei.Dupa hotararea Tribunalului Bucuresti se revine la taxa de salubrizare de 5 lei pe luna pentru persoane fizice si 50 de lei pe luna pentru firme.