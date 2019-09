Marsul Biciclistilor, sambata, in Bucuresti - protest fata de "administratia care a bagat Capitala in faliment"

Ziare.

"Falimentul fata de care vom protesta este acela al ideilor bune care ar fi putut duce la cresterea calitatii vietii pentru cetatenii orasului, un faliment al infrastructurii si mai solicitate decat la preluarea mandatului actualului Primar General si al actualului Consiliu General", se arata intr-un comunicat al Optar.ro.Organizatorii marsului vor sa atraga atentia asupra efectelor nocive ale deciziilor gresite luate sistematic de actuala administratie."In cei 3 ani de mandat al Gabrielei Firea, problemele provocate de congestiile din trafic au trecut in plan secund. Dar nu pentru ca acestea au o amploare mai mica, ci pentru ca administratia a amplificat alte probleme: infiintarea cu incalcarea legii a zeci de companii municipale, ignorarea completa a promisiunilor facute in campania electorala sau nerealizarea niciuneia dintre masurile prioritare prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila.Pare incredibil, dar, pana acum, administratia Firea nu a reusit sa implementeze nici macar proiecte simple precum eliberarea trotuarelor pentru a putea fi folosite in siguranta de pietoni. Practic, in ultimii 3 ani Primaria Capitalei se straduieste sa finalizeze 'cu orice pret' proiecte incepute in mandatele precedente de alti primari ai Capitalei", se arata in documentul citat.Asociatia se declara intrigata de propunerea primariei de a introduce o "taxa de poluare", dupa ce, in urma cu cateva luni, a afirmat ca in urma aplicarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) "a rezultat o imbunatatire a calitatii aerului la nivelul municipiului Bucuresti si incadrarea/mentinerea concentratiei poluantilor atmosferici in valorile limita/tinta prevazute de legislatia nationala si conformarea cu cerintele europene".Membrii asociatiei noteaza ca s-au oferit inca din 2017 sa colaboreze cu Primaria Capitalei pentru a identifica solutii viabile pentru realizarea de benzi dedicate transportului public, dar ca administratia Firea a ignorat oferta si ca, in schimb, a realizat banda unica din nordul Capitalei, proiect care s-a dovedit a fi gresit implementat."Acesta a fost si motivul pentru care lucrarile au fost desfiintate in mai putin de 3 zile. Atunci, primarul general afirma ca, 'in ciuda opozantilor', va realiza banda unica 'in vacanta de vara a copiilor'. Au trecut trei vacante de vara, insa a lasat de-o parte acest proiect, concentrandu-se pe oferirea de vouchere si pe organizarea de balciuri si vacante pentru cetateni.Situatia este similara si in cazul masurilor prioritare prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, niciunul dintre acestea nefiind inceput", se mai spune in comunicat.Reprezentantii Optar.ro mai spun ca Firea a ignorat complet dialogul cu cetatenii si ca lipsa de interes fata de problemele bucurestenilor trebuie sanctionata."Avand in vedere ca suntem deja in dinamica electorala, din punct de vedere politic, si timpul relativ scurt ramas din acest mandat, suntem sceptici cu privire la capacitatea actualei administratii de a rezolva fie si partial problemele de mobilitate ale Bucurestiului.Credem, totusi, ca un mars precum cel de sambata va transmite un feedback si un mesaj concis cu privire la asteptarile bucurestenilor - un oras in care prioritatile adevarate, cum ar fi problemele congestiilor urbane si ale poluarii, sa fie tratate cu angajament si seriozitate de autoritatile publice, nu prin solutii disperate pe final de mandat", spun ei.Sambata, adunarea la protest incepe la ora 14:30, la intrarea Charles de Gaulle a Parcului Herastrau.Plecarea in mars (pe biciclete) se va face la ora 15:30 pe traseul Bdul Maresal Constantin Prezan - Arcul de Triumf - Sos Pavel Dimitrievici Kiseleff - Pta Victoriei - Sos Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Sos Grozavesti - Intoarcere la Intrarea Grozavesti - Sos Grozavesti - Pasajul Basarab - Sos Nicolae Titulescu - P-ta Victoriei - Calea Victoriei - Bdul Regina Elisabeta - Bdul Schitu Magureanu - Pod Izvor - Splaiul Independentei - Bdul Libertatii - Bdul Natiunile Unite - Strada Izvor - Calea 13 Septembrie - Bdul Libertatii - Bdul Unirii - Bdul Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului.A.G.