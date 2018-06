Masuri exceptionale luate pentru ziua mitingului PSD: Politia a pregatit si un elicopter

Recomandari pentru bucuresteni: Manifestati intelegere si nu lasati bunuri la vedere

si respectati indicatiile politistilor cu privire la rutele ocolitoare. Nu parcati autovehiculele in apropiere de locul de desfasurare a manifestatiilor sau pe traseele de deplasare a manifestantilor.

Folositi locurile de parcare special amenajate si nu lasati in vehicul, la vedere, bunuri de valoare .

Respectati indicatiile organizatorilor, dar si ale politistilor si jandarmilor. Misiunea lor este sa va protejeze! Daca sunteti victima sau martorul unei fapte antisociale, cereti sprijinul celui mai apropiat politist sau sunati la 112. Informati politistii si daca sesizati persoane ce au asupra lor obiecte periculoase.

Totodata, sambata au loc si alte 13 evenimente, de Bucharest Pride 2018, unde sunt asteptati sa participe in jur de 4.000 de oameni, la un protest al celor de la Noua Dreapta pentru familia traditionala.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane, Georgian Dragan, a anuntat, vineri, intr-o declaratie de presa, ca pentru manifestarile publice programate sambata in Capitala vor fi instituite restrictii de circulatie intre orele 13:30 si 22:00 in mai multe zone si pe mai multe sectoare.Lista cu aceste restrictii va fi actualizata in permanenta pe site-ul Politiei Romane.Dragan a precizat, de asemenea, cacare va survola Capitala.In interiorul acestuia se va afla un politist din Brigada Rutiera care va transmite informatii echipajelor de la sol pentru a se lua masurile necesare in vederea prevenirii problemelor de orice fel.De asemenea, Georgian Dragan a citit o lista cu recomandari atat pentru participantii la manifestatii, cat si pentru bucuresteni.