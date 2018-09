Muzeul Foisorul de Foc va fi reabilitat cu fonduri europene. Investitia e de 4,5 milioane euro

Ziare.

com

Investitia e de 4,5 milioane de euro, din care 80% reprezinta asistenta financiara nerambursabila si restul co-finantare de la bugetul de stat. Lucrarile vor dura doi ani."Dupa 55 de ani de la inaugurare, Muzeul Pompierilor "Foisorul de Foc" va fi reabilitat din fonduri europene. Muzeul National al Pompierilor "Foisorul de Foc" va fi restaurat si modernizat din fonduri europene, in cadrul unui proiect gestionat de Ministerul Afacerilor Interne. In urma activitatilor de reparare, conservare si modernizare se va consolida infrastructura cladirii, ceea ce va permite valorificarea patrimoniului cultural existent", informeaza Ministerul de Interne, printr-un comunicat de presa.Muzeul National al Pompierilor le prezinta vizitatorilor regulile si masurile de paza contra incendiilor si detalii din istoria pompierilor, a personalitatilor, a marilor incendii, modul de expunere evidentiind arhitectura interioara cladirii, declarata monument istoric."Colectiile muzeului includ peste 10.000 de obiecte, reprezentative pentru pompierii romani - militari, voluntari si civili - care atesta, in mod sugestiv si convingator, evolutia protectiei impotriva incendiilor pe teritoriul Romaniei. Totodata vizitatorii pot vedea numeroase exponate donate de pompieri din alte tari. Proiectul de reabilitare a Muzeului National al Pompierilor face parte din programul national prin care se intentioneaza restaurarea si reabilitarea termica si energetica a cladirilor aflate in patrimoniul de stat, inclusiv a unor imobile cu valoare istorica", mai arata sursa citata.Potrivit MAI, in cadrul acestui program de restaurare a cladirilor istorice, institutia a depus deja cereri de proiecte in valoare de peste 180 de milioane de lei, dintre care aproximativ 4.5 milioane de euro sunt pentru Foisorul de Foc, 80% reprezentand asistenta financiara nerambursabila, iar restul co-finantare de la bugetul de stat.Cladirea in care se afla acum Muzeul National al Pompierilor a fost construita in anii 1891-1892, fiind post de observatie si anuntare a posturilor de pompieri, prin mijloace specifice epocii, despre aparitia unor incendii. Pe langa turnul de observare si anuntare, constructia dispunea de rezervor de apa, spatii de cazare pentru pompieri, resurse si dotari necesare pentru interventia la incendii.Dupa 42 de ani, o data cu modernizarea posibilitatilor de anuntare a incendiilor, Foisorul de Foc a fost transformat in depozit. In 1960 colonelul Nicolae Ioanovici a propus transformarea cladirii in muzeu, inaugurarea avand loc in data de 17 septembrie 1963.