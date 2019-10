Nicusor Dan: Valoarea vinietei pentru Bucuresti s-a calculat gresit! Iata de ce nu s-a tinut cont

Ziare.

Administratia Firea a anuntat inca de vara trecuta ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor poluante care circula prin Capitala. Scopul - au declarat pentrusurse din cadrul administratiei locale - n-ar fi fost acela de a colecta bani la buget, ci mai degraba de a decongestina traficul, incuranjandu-i pe bucuresteni sa isi lase masina acasa si sa circule cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Prima varianta a mecanismului de aplicare a acestei taxe avea hibe destul de mari. Spre exemplu, presupunea inclusiv taxarea masinilor electrice care urmau sa circule prin Capitala, daca erau inmatriculate in alte judete. Or, intr-un astfel de caz, motivul reducerii poluarii pentru aplicarea taxelor nu mai putea fi invocat.Ulterior, proiectul introducerii taxei a fost supus dezbaterii publice. Iar in cele din urma, la finalul saptamanii trecute, pe site-ul PMB s-a publicat si proiectul de hotarare in care este mentionat modul in care administratia Firea isi doreste sa aplice taxa.Practic, pentru toate masinile care au norma de poluare inferioarea celei Euro 5 se va plati taxa. In plus, masinile sub Euro 3 nu vor mai putea circula prin centrul Capitalei.Iata cat ar vrea Gabriela Firea sa plateasca proprietarii masinilor poluante care circula prin Capitala:In context, deputatul Nicusor Dan spune ca modul in care s-a calculat taxa este gresit. Motivul: mecanismul de calcul al cuantumului taxei nu tine cont de faptul ca o masina pe motorina polueaza mai mult decat una pe benzina. Iar acesta e un aspect care n-ar trebui scapat din vedere."Emisiile periculoase (ale masinilor care circula prin Capitala - n.red.) sunt: particulele in suspensie, oxizii de azot si hidrocarburile libere.Particulele in suspensie sunt emise doar de motoarele pe motorina.Pentru oxizii de azot si hidrocarburi libere, emisiile unei masini pe motorina Euro IV sunt similare uneia pe benzina Euro II", a transmis Nicusor Dan.In context, acesta sustine ca taxele pentru masinile pe motorina ar trebui sa fie mai mari decat cele pentru masinile pe benzina. Asta, daca administratia vrea in continuare sa invoce ratiuni de mediu pentru impunerea taxei.Nicusor Dan a explicat pentruca pana si modul sau de calcul poate fi imbunatatit., a mai spus Nicusor Dan.Se poate vedea cu ochiul liber ca unele dintre taxele pe care le propune Nicusor Dan sunt chiar mai mari decat cele avansate de administratia Firea. Cu toate acestea, deputatul independent a declarat pentruca, judecand dupa modul de calcul, cuantumul taxelor e mai echitabil in raport cu scopul pe care ar trebui sa il obtina.In context, Nicusor Dan a spus ca nu poate declara transant ca proiectul de hotarare privind vinieta ar trebui adoptat sau respins, in sedinta Consiliului General de pe 24 octombrie."E dificil sa spunem 'Da' sau 'Nu'. Ceea ce pot spune este ca, in forma propusa, aceasta taxa nu va aduce schimbari remarcabile in bine, bucurestenii vor plati taxele si vor continua sa circula ca si pana acum. O astfel de masura de taxare ar avea sens doar in situatia in care ar face parte dintr-un intreg set de masuri", a mai spus Nicusor Dan pentruPrintre masurile care ar trebui luate concomitent cu impunerea taxarii sunt, potrivit lui Nicusor Dan, constructia de parcari, finalizarea Soselei de Centura, imbunatatirea managementului traficului si al managementului parcarilor si fluidizarea transportului in comun din Capitala.