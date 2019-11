Nor spectaculos si rar deasupra Capitalei (Foto&Video)

Ziare.

Norul in forma de cilindru a ramas nemiscat deasupra orasului vreme de cateva ore. Specialistii mentioneaza ca este vorba de un nor "destul de rar", care nu anunta insa nicio primejdie."In principiu este un nor 'morning glory'. Se formeaza destul de simplu. Este ca un singur val la suprafata marii, dar in acest caz in atmosfera. Pe masura ce inainteaza apa, respectiv aerul, se ridica, iar in spate coboara. Aerul acesta, pentru ca are umiditate foarte mare, pe masura de urca, condenseaza si formeaza norul acesta spectaculos. Nu este nimic spectaculos in afara de forma, nu produce precipitatii.Astfel de fenomene sunt foarte rare, atat de rare incat nici nu stim cum se formeaza, care este mecanismul. Este o singura regiune pe glob unde se pot prognoza, este vorba de Australia, pentru ca acolo brizele marine, adica aerul impins de pe apa spre uscat, produce astfel de nori. De altfel, nu apare numai un singur nor de felul acesta, apar unul in spatele celuilalt. Pe glob sunt destul de rari", a explicat Bogdan Antonescu, climatolog, expert in fenomene meteo extreme, pentru Digi 24.Pe pagina de Facebook a comunitatii " Furtuni Romania - Official Group ", avand drept scop declarat "prognoza, evidenta, dar si analiza fenomenelor meteorologice extreme ce se petrec la nivelul Romaniei", se precizeaza ca este vorba de un "nor gen Stratocumulus, specia volutus, cunoscut si ca 'Roll cloud'"."Practic, vorbim de o formatiune noroasa solitara, in forma de tub, care pare adesea sa se rostogoleasca lent pe o axa orizontala. De obicei, apare singular, dar este ocazional observat organizat in linii succesive de nori.Pentru a evita confuzia, acesti nori apar in absenta furtunilor, spre deosebire de norii gen Cumulonimbus, specia caplillatus, cu particularitate arcus, ce intra in componenta sistemelor convective", se arata pe pagina mentionata.Vezi mai multe imagini pe Digi 24