Noxele pe care le respiram versus noxele politice

Bucurestiul care ucide

O investigatie transfrontaliera realizata de jurnalistii de la Rise Project despre deseurile care sunt importate, mai exact cumparate "la negru" din unele tari europene de catre afaceristi romani pentru a fi vandute fabricilor de ciment a atras atentia autoritatilor de la Bucuresti , care au aflat, iata, abia prin intermediul presei, gravitatea situatiei.Documentarul demonstreaza cum mafia italiana aprovizioneaza cu deseuri periculoase fabricile de ciment din Romania, acestea fiind incinerate iar noxele ajungand astfel sa fie inhalate si sa produca afectiuni grave la nivelul aparatului respirator, mai ales la nivelul plamanilor. Filierele gunoiului ambulant vest-european (acum vorbim de mafia italiana, dar e foarte probabil sa existe si alte filiere occidentale ale gunoiului ambulant) au fost desecretizate de jurnalistii de la Rise Project, investigatia acestora fiind preluata si de presa internationala.Nu este pentru prima data cand jurnalistii au tras un semnal de alarma in ceea ce priveste mafia internationala a gunoiului nereciclabil care aprovizioneaza fabricile de ciment din Romania. Dupa ce il incinereaza, acesti mamuti industriali il folosesc drept materie prima pentru producerea cimentului. Pe langa noxele degajate prin arderea deseurilor, unele continand si substante radioactive, otrava din ciment si din derivatele lui se insinueaza si ulterior impietreste in peretii cladirilor. Cancerul la plamani si alte afectiuni respiratorii ne pandesc de dupa mobilierul, sursele de iluminat, tablourile cu fotografii de familie ori cu pozele cu fetele fericite ale copiilor nostri, de dupa stampele ori icoanele vechi agatate pe peretii locuintelor."Aducerea gunoiului pentru depozitare in Romania este interzisa, dar multe companii eludeaza legea, transmitandu-l ca marfuri normale, informeaza Euronews.it. Odata ajunse in Romania, aceste deseuri sunt arse in interiorul uzinelor de ciment la costul modest de 17 euro pe tona. Dar ceea ce este mai rau este ca deseurile speciale sunt, de asemenea, tratate in acest fel".Dupa publicarea investigatiei jurnalistilor de la Rise Project, preluata de ziare si posturi de televiziune interne si internationale, ministrul Mediului Costel Alexe a anuntat la inceputul saptaminii ca ministerul va face controale serioase la vami si la fabricile de ciment: "Nu mai pot fi doar banuieli, incep sa fie din ce in ce mai multe surse care vorbesc despre incinerarea unor deseuri periculoase in fabricile de ciment din Romania. Deseurile periculoase din alte tari nu au ce cauta in tara noastra. Transportul, depozitarea sau eliminarea sunt complet interzise", a declarat luni ministrul Mediului.In Bucuresti s-au inregistrat la inceputul lunii trecute, mai exact in seara de 5 ianuarie, depasiri ale limitei maxime de poluare intre 200% si 700%. Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti, care ar trebui sa activeze toate retelele de masurare a calitatii aerului, nu are infrastructura necesara de a monitoriza focarele de poluare din Capitala.Din cele sapte statii de masurare a noxelor pe care bucurestenii le inhaleaza zilnic (poluarea cu pulberile cele mai periculoase, care patrund adanc in plamani, sunt greu de indepartat si provoaca reactii ale sistemului imunitar, crescand in acelasi timp riscul atacurilor cerebrale cu 30%), doar cele de la Lacul Morii si de la Universitate au furnizat date oficiale despre depasirea indicelui maxim admis de poluare, anume cu 400% in zona Lacului Morii, unde anii trecuti au murit mii de pesti, si la Universitate, unde pragul admis a fost depasit cu 300%. Reteaua oficiala de masurare a calitatii aerului din Bucuresti, de care dispune Agentia pentru Protectia Mediului, este functionala doar partial. Si nu de acum, ci de ani de zile.Noxele din Capitala care ucide provin in primul rand de la cele peste un million de autovehicule, multe dintre ele trebuind de mult sa fi intrat in programul "Rabla". Guvernele care s-au succedat de-a lungul anilor ar fi trebuit sa acorde facilitati pentru innoirea parcului auto, inclusiv sau mai ales a parcului mijloacelor de transport in comun. Nu cu mult timp in urma, primarul general al Capitalei Gabriela Firea a achizitionat cateva sute de autobuze diesel de la un furnizor din Turcia. Autobuzele reconditionate sunt departe de a se inscrie in parametrii admisi de poluare, iar in plus, performantele in trafic sunt criticate atat de soferii care le conduc, dar si de calatori.Ministrul Mediului Costel Alexe a declarat recent ca a abordat-o de mai multe ori pe Gabriela Firea, punandu-i in vedere sa gaseasca solutii pentru diminuarea poluarii Capitalei, precizand totodata ca Bucurestiul produce un milion de tone de deseuri pe an, din cele sase milioane pe care le produce Romania. Asadar fiecare bucurestean, inclusiv copiii, inspira noxe si trage dupa el aproape o tona de deseuri. Intr-un schimb de replici dintre ministrul Mediului si primarul general al Capitalei, artagul Gabrielei Firea s-a exprimat in felul urmator: "Mutati-va din Bucuresti, daca nu va convine in Bucuresti".Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat ca supune dezbaterii publice in aceasta perioada de provizorat politic proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024.Intr-un comunicat de presa, candidatul la primaria Capitalei Nicusor Dan ridica mai multe probleme pe care Gabriela Firea, preocupata mai mult de viitorul sau politic decat de viata bucurestenilor, ar fi trebuit sa le rezolve:"Gabriela Firea contesta masuratorile de poluare a aerului din Bucuresti, dar omite sa spuna ca a promis si a esuat sa implementeze un sistem propriu de masurare a acesteia. Gabriela Firea a esuat, de asemenea, in implementarea unor masuri de reducere a poluarii: registrul spatiilor verzi, centura verde, masuri speciale pentru diminuarea prafului, piste de biciclete , strategii sectoriale pentru deseuri. In lipsa registrului spatiilor verzi, spatiile verzi dintre blocuri continua sa dispara. Mai grav, Gabriela Firea a propus sau a autorizat disparitia a zeci de hectare de spatii verzi si aglomerarea orasului prin milioane de metri patrati construiti suplimentar".Bucurestiul nu sufera doar de poluarea aerului pe care il respiram, ci si de poluarea fonica, poluarea esteticului constructiilor, poluarea trotuarelor cu tinute de seara in plina zi, de poluarea limbii prin jargonul Internetului, al inculturii, al vocalizelor de genul "sunt precis ca...", in final, de poluarea caracterelor si a moralei.Un sir lung de subtiere a omenescului, un construct al omului singur, stapanit de autosuficienta, care refuza sistematic implicarea in problemele comunitatii. Cu acest bagaj in spate, superficialitatea se imparte exact pe cap de locuitor.