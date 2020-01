O companie municipala infiintata de Firea va prelua iluminatul public din Bucuresti

Ce alte servicii publice le-au fost delegate companiilor municipale

Ziare.

com

Cu alte cuvinte, Compania Municipala de Iluminat Public, infiintata in 2017, va prelua sarcina de a asigura iluminatul in spatiile publice din Capitala. Aceasta companie este condusa, in prezent, de Adrian Nicolaide, un jurist care a lucrat, in trecut, la Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "SMART" S.A. (care asigura mentenenta retelei Transelectrica - n.red.).Mai exact, consilierii generali au adoptat, pe 29 ianuarie:- un studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat (32 de voturi pentru, 12 abtineri si 3 voturi impotriva)- un caiet de sarcini pentru iluminatul public din Bucuresti (33 de voturi pentru, 11 abtineri si 1 vot impotriva)- un regulament al serviciului de iluminat public din Capitala (32 de voturi pentru, 12 abtineri si 1 vot impotriva)- contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Bucuresti catre Compania Municipala Iluminat (33 de voturi pentru, o abtinere si 12 voturi impotriva).Documentatia mentioneaza ca sistemul de iluminat public (SIP) din Bucuresti este vechi, ultima modernizare avand loc in 2014.Mai exact, dintre cei peste 101.000 de stalpi de electricitate, ar trebui schimbati circa 40%. Cutiile de distributie ar trebui inlocuite in proportie de 90%. Iar 60% dintre console (partea care sustine si becul, pe un stalp de iluminat) ar trebui, de asemenea, schimbate.In Caietul de sarcini pentru iluminat si in regulamentul serviciului se arata ca Sistemul de Iluminat Public (SIP) din Bucuresti va trebui sa fie controlat printr-un sistem de telegestiune si ca serviciul de iluminat trebuie sa fie satisfacator atat la nivelul strazilor, cat si pe caile pietonale.Delegarea gestiunii serviciilor municipale catre companiile municipale infiintate de Gabriela Firea a inceput inca din prima parte a anului 2018 (adica la mai putin de un an de la momentul infiintarii companiilor).In sedinta din 28 martie 2018, pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte pentru delegarea de servicii publice catre companii. La acel moment s-a mai delegat gestiunea servicilor de:- administrare si exploatare a parcarilor publice cu plata (catre CM Parking SA)- optimizarea traficului rutier si instalarea de semnalizare rutiera (catre CM Managementul Traficului SA)- construire, modernizate si reparare a strazilor (catre CM Strazi, Poduri si Pasaje SA)- intretinerea spatiilor verzi (catre CM intretinerea Arborilor si Spatiilor Verzi Bucuresti SA).- administrarea cimitirilor si a crematoriilor umane (catre CM Cimitire SA)- administrarea lacurilor si strandurilor (catre compania Municipala Lacuri si Parcuri SA)- intretinere, reparatii curente si administrarea fondului imobiliar al PMB si CGMB (catre CM Compania Imobiliara SA).La finele anului 2019, prin delegarea de gestiune a serviciului, furnizarea de caldura si apa calda a ajuns in sarcina CM Termoenergetica SA.Initial, companiile municipale au fost declarate ilegale. Ulterior, insa, ele au fost "legalizate", printr-un nou vot al Consiliului General. Parte dintre consilierii generali considera, insa, ca si in noua varianta, companiile municipale sunt tot ilegale. Disputa juridica ramane deschisa.