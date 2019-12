O femeie a fost gasita moarta intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei

Ziare.

Sambata dimineata, in jurul orei 8:00, a fost sesizat prin apel 112 faptul ca intr-un parc din sectorul 6 este o femeie moarta, informeaza Politia Capitalei.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului Morti Suspecte - Serviciul Omoruri.Trupul femeii a fost ridicat si transportat la Institutul National de Medicina Legala (INML) pentru efectuarea necropsiei."Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul", mai arata sursa citata.Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia avea 31 de ani. In locul unde a fost gasita se aflau mai multe pastile, fiind luat in calcul si suicidul.