O masina a cazut intr-un crater aparut pe o strada din centrul Bucurestiului (Foto&Video) UPDATE Reactia Primariei Capitalei

Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Firea promitea in primavara ca nu vom mai da in gropi

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu groapa.Acesta a precizat ca in groapa a cazut o masina a unei companii de paza, dar a fost scoasa repede.Incidentul s-a produs pe strada Spiru Haret, la intersectia cu Stirbei Voda, dupa cum a precizat consilierul pentru: Primaria Capitalei a transmis, vineri la amiaza, ca traficul rutier este restrictionat in totalitate pe str. Spiru Haret, dupa incidentul produs in zona dupa fenomenele meteorologice manifestate in ultimele zile."Din cauza cantitatilor insemnate de apa acumulate, o portiune de circa un mp din carosabil s-a surpat, in aceasta dimineata, pe trecerea pentru pietoni, la intrarea dinspre Str. Stirbei Voda", se arata in punctul de vedere remisPrimaria anunta ca la fata locului sunt echipaje din cadrul Serviciului Circulatie Rutiera si Directia de Control, iar sesizarea a fost transmisa catre Administratia Strazilor, care intervine deja pentru remediere.Reprezentantii institutiei mentioneaza ca, in urma incidentului, nu au fost inregistrate victime sau alte pagube materiale si ca proprietarii autoturismelor stationate in zona au fost contactati pentru a-si ridica masinile expuse pericolului.Amintim ca, dupa perioada iernii, Capitala era plina de gropi, iar in aprilie directorul general al Administratiei Strazilor, Mirela Ionita, a anuntat ca au fost reparate aproximativ 1.400 si ca alte 200 mai erau in lucru.Edilul Gabriela Firea a punctat atunci ca este vorba despre gropile de pe artere aflate in grija Administratiei Strazilor, nu a primariilor de sector.A.G.