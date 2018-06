Parcarea in Bucuresti ne va costa mult mai scump - cel mai mare tarif ajunge la 10 lei pe ora

Cat va costa sa parchezi in centru

Celelalte preturi pe zone

In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru", doua voturi "impotriva" si 16 abtineri."In PMUD-ul aprobat anul trecut se prevede elaborarea unei strategii pentru zona centrala. Nu a fost implementata strategia, dar modificam acum tarifele. Am aprobat acum doua luni alt proiect cu alte tarife. Ce s-a schimbat? Pe de alta parte, noi crestem foarte mult preturile de parcare in unele zone, dar nu facem nimic cu masinile parcate pe trotuar", a atras atentia consilierul USR Bogdan Stroe.La randul lui, consilierul general PNL Ciprian Ciucu a spus ca Planul Integrat pentru Calitatea Aerului nu cuprinde norme pentru cazurile in care cetatenii refuza plata parcarii.Tariful unic aplicabil pentru Zona 0 a Capitalei ar putea fi de 10 lei/ora, cu TVA, de luni pana duminica, ce permite doar utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare., iar dupa expirare se va aplica o suprataxare cu dublul tarifului initial.Tariful va fi de 10 lei pe ora, plus TVA, 24 de ore din 24, 30 de zile pe luna, pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive. Pentru riverani, tariful ar fi de 120 de lei pe luna, cu TVA.Zona 0 cuprinde locurile de parcare special amenajate in patru zone, potrivit proiectului.Prima zona este cea a parcajului subteran Intercontinetal (N. Balcescu - C.A. Rosetti - D. Gerota - J. L. Calderon - T. Arghezi - Carol I).A doua zona este cea a parcajului subteran din Piata Unversitatii (N. Balcescu - I. Campineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - I. C. Bratianu).A treia zona este cea a parcajului suprateran Cocor (I. C. Bratianu - Sf. Vineri - Calea Mosilor - H. Botev - C. Coposu).A patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea (C. Coposu - M. Basarab - Mircea Voda - Unirii - Bratianu).In Zona 1 a Capitalei (Piata Victoriei - Iancu de Hunedoara - Polona - Sincai - Marasesti - Berzei - Buzesti), tariful este de 5 lei pe ora, cu TVA, in intervalul 06:01 - 18:00, si de 2,5 lei pe ora in intervalul 18:01 - 06:00.In Zona 2 (aflata intre Zona 1 si limita orasului), tarifele sunt de 2,5 lei/ora in intervalul 06:01 - 18:00, si de 1,5 lei pe ora in intervalul 18:01 - 06:00.