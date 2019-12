Parcari de peste 200 de milioane de lei, inclusiv subterane, intr-un sector din Capitala

Ziare.

Licitatia vizeaza "constructia de parcari subterane, la nivelul solului si supraterane in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti".Lucrarea include si instalatiile: instalatii electice, instalatie detectare, semnalizare si alarmare incendiu, instalatii electrice de curenti slabi, instalatii sanitare, instalatii termice etc.Durata in luni a acordului cadru este estimata la 48 luni, iar finantare se face cu fonduri bugetare. Ofertantul trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, respectiv 2016-2018, de cel putin 57,6 milioane lei, fara TVA."Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca a executat lucrari similare in cadrul unor contracte de lucrari in domeniul constructiilor civile, industiale, infrastructura, parcari de natura si complexitate similara/comparabila", se arata in anunt.Printre persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este si primarul Gabriel Mutu , membru PSD Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru este 3. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 ianuarie 2020.