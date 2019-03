Pasajul Unirii va fi reabilitat cu peste 97 de milioane de lei

Ziare.

"Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii 'Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii' (...) Finantarea investitiei se va realiza din bugetul propriu al municipiului Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare adoptat.Valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA, este de 97.143.400,80 de lei, iar durata de realizare a investitiei este de 2 ani.In raportul de specialitate al proiectului se arata ca in 2017 au fost expertizate podurile si pasajele din administrarea Administratiei Strazilor, printre care si Pasajul Unirii. Urmare a expertizarii tehnice s-a ajuns la concluzia ca se incadreaza in starea tehnica IV, deci una nesatisfacatoare."Pentru a asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei rutiere sunt necesare lucrari de reabilitare/consolidare a infrastructurii si suprastructurii pasajului (...) Lucrarile de interventie sunt necesare pentru remedierea deficientelor constructive constatate si a degradarilor aparute din infiltratiile din apa freatica, imbatranirii hidroizolatiei, de asemenea infiltratii prin rosturile degradate si prin fisurile aparute", mai releva sursa citata.