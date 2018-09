Pensionarii bucuresteni pot depune cereri pentru ochelari din 17 septembrie: Toti care se incadreaza primesc

Ziare.

com

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca mai multe conditii: sa aiba pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, sa aiba cel putin 50 de ani impliniti, iar ochelarii sa fie achizitionati la recomandarea medicului specialist. PMB precizeaza ca numarul beneficiarilor nu este limitat, toti cei care indeplinesc conditiile din regulament urmand sa primeasca acest sprijin financiar.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Primaria Capitalei, in cadrul proiectului "Lumina ochilor, cea mai importanta. Ochelari pentru varsta a treia", dedicat pensionarilor bucuresteni cu venituri reduse, dosarele vor putea fi depuse la punctul de lucru al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB) din Drumul Taberei, incepand de luni, 17 septembrie."Prin acest program ne propunem sa ajutam cat mai multi pensionari din Bucuresti care au probleme de vedere, dar care, din cauza problemelor financiare, nu isi permit sa isi achizitioneze o pereche de ochelari. Ca autoritate locala, avem obligatia sa ne implicam in problemele comunitatii si sa fim alaturi de categoriile sociale vulnerabile. Astfel, prin acest proiect dedicat seniorilor din Capitala, vom deconta suma de 250 de lei pentru achizitia unei perechi de ochelari de vedere, fiecarui pensionar domiciliat in Bucuresti care are pensia mai mica decat salariul minim net pe economie. Doresc sa subliniez ca nu sunt locuri limitate, iar toti aceia care indeplinesc conditiile prevazute de regulamentul proiectului se pot incadra in program", a spus primarul Gabriela Firea.Potrivit regulamentului, suma respectiva va fi achitata o singura data/beneficiar, in termen de 45 de zile de la depunerea dosarului, la punctul de lucru situat pe Bd. 1 Mai nr. 28 (cartier Drumul Taberei), sector 6, Bucuresti (program: luni - joi, intre orele 9.00 - 15.00).Dosarul trebuie sa contina: a) cerere tip disponibila pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul institutiei; b) copie conforma cu originalul a actului de identitate (C.I sau B.I.), valabil la data depunerii cererii; c) copie conforma cu originalul a recomandarii medicului specialist din care sa reiasa necesitatea ochelarilor pentru beneficiar; d) copie conforma cu originalul a facturii fiscale pe numele beneficiarului si a dovezii de plata (bon fiscal stampilat sau chitanta) in baza carora s-au achizitionat ochelarii de vedere, de la orice operator economic; e) copie conforma cu originalul a talonului de pensie din luna anterioara depunerii cererii; f) extras de cont emis de banca din care sa reiasa titularul contului si IBAN-ul, pe numele solicitantului; in cazul in care titularul contului nu este solicitantul, se va prezenta o imputernicire notariala pentru virarea sprijinului financiar in contul unui tert.Beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba domiciliul sau resedinta in municipiul Bucuresti de minimum 5 ani; sa fie pensionat in conditiile legii si sa aiba nivelul pensiei cumulate mai mic decat salariul minim net pe economie (1.162 de lei); *sa aiba cel putin 50 de ani impliniti; ochelarii sa fie achizitionati de la orice operator economic, incepand cu 2 august 2018, data intrarii in vigoare a H.C.G.M.B. nr. 382/2018, si sa fie achizitionati in baza unei recomandari de la medicul specialist.Citeste si Firea face joi rectificarea bugetara pentru Catedrala Neamului, acorda eco-vouchere si da bani batranilor pentru ochelari