Pisca mai tare ca tantarii si nu mai scapi de ele - Ce-i de facut cu "tigrii platanului", insectele care agaseaza bucurestenii

Anul trecut bucurestenii s-au plans toata vara de aparitia acestor insecte, iar acum scenariul se repeta. In ciuda vremii ploioase, nimic nu s-a schimbat, iar micutele necuvantatoare pisca mai ceva ca tantarii si sunt mai agasante.Tudorel Popa, directorul Centrului pentru Protectia Plantelor din cadrul Primariei Bucuresti , a declarat recent pentru Libertatea ca aducerea mai multor platani, in ultimul timp, in Capitala, a favorizat inmultirea acestei specii.Mica insecta este foarte supratatoare pentru ca se asaza pe corp si "inteapa" foarte tare, chiar si prin haine, provocand o iritatie a pielii. Piscatura insectei e resimtita foarte tare, dar nu lasa urme la fel de mari ca tantarii sau paianjenii.Remediile sunt spalarea cu apa si sapun a zonei intepate sau aplicarea unui cubulet de gheata. Din pacate, spray-urile antitantari nu au efect, explica Kid Magia Insecteleau fost semnalate si in anii trecuti la Oradea sau Baia Mare.Sunt originare din America de Nord si au fost descoperite pentru prima oara in Europa in urma cu peste 50 de ani, in Padova, Italia.Ca sa scapam de ele, trebuie facute tratamente fitosanitare in parcuri, scuaruri si aliniamente stradale cu produse specifice. Tratamentele trebuie aplicate doar in perioade fara vant si cu temperaturi de pana in 22 grade, asadar mai mult noaptea. Se aude, doamna Firea?