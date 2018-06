Ploaia din aceasta dimineata a transformat iar Bucurestiul intr-un mare lac (Foto&video)

Ziare.

Din cauza ploii, traficul rutier a fost ingreunat si inclusiv mijloacele de transport in comun au avut probleme, tramvaiele si troleibuzele ramanand de mai multe ori blocate zeci de minute din cauza penelor de curent si acumularii de apa.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a anuntat ca s-a intervenit pe Aleea Giurgeni unde apa a atins 20-30 de cm. Mai multe echipaje de pompieri au actionat pentru a scoate apa din locuinte.S-a intervenit si pe bulevardul Tineretului, in fata Palatului Copiilor, pentru scoaterea unor autoturisme din apa si a calatorilor din mijloacele de transport in comun, mai anunta ISU.De altfel, bucurestenii au postat pe Facebook numeroase fotografii si video cu mai multe zone din Capitala inundate.Nu este prima data cand Bucurestiul este inundat dupa cateva ore de ploaie. Cel mai recent caz a avut loc duminica seara cand precipitatiile au facut ravagii in Capitala Cel mai dificil a fost in Sectorul 3, dar bucurestenii din toate cartierele au intampinat dificultati cu deplasarea prin torentele de apa.Intrarea in Bucuresti, dinspre Autostrada Soarelui, a fost blocata, duminica seara, din cauza inundatiilor de pe Bd. Theodor Pallady si unde apa ajungea la farurile masinilor, iar situatia nu se imbunatatea nici pe masura ce se inainta pe bulevard.