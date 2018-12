Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost schimbat din functie

Ziare.

"A existat acel punct pe ordinea de zi (proiect de hotarare privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti - n.red.), a fost discutat si aprobat, este vorba despre incetarea mandatului prefectului de Bucuresti.", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu.Bucurestiul a ramas momentan fara prefect, pentru ca in sedinta de azi nu a fost numit si un inlocuitor al Sperantei Cliseru."A fost o hotarare privind incetarea mandatului, nu a fost un act normativ privind numirea unui alt prefect", a precizat Nelu Barbu. Speranta Cliseru a fost numita in functia de prefect al Capitalei in 5 iulie. In 2016, ea a fost numita consilier personal al primarului Gabriela Firea, anetrior ea fiind administrator public al orasului Voluntari, considerata mana dreapta a lui Florentin Pandele.Speranta Cliseru s-a aflat in centrul scandalului care a urmat dupa protestele violente din 10 august. Dupa ce purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, a declarat ca Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23:11, Speranta Cliseru a spus ca a semnat ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august "dupa 12 noaptea"