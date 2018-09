Pregatiti-va caloriferele, RADET incepe astazi probele la instalatia termica

Ziare.

Potrivit RADET, de astazi va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, iar bucurestenii ale caror locuinte sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare sunt rugati sa finalizeze lucrarile la instalatiile din imobile, pentru a evita inundatiile, odata cu incarcarea instalatiilor.Asociatiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie sa se asigure ca instalatiile interioare proprii de alimentare cu energie termica sunt in stare de functionare si ca lucrarile din interiorul imobilelor sunt finalizate.RADET reaminteste ca debransarea instalatiilor interioare de incalzire si/sau pentru apa calda menajera ale consumatorilor de energie termica dintr-un condominiu nu poate fi facuta pe parcursul sezonului de incalzire.RADET, care exploateaza reteaua de termoficare a Capitalei, are in exploatare 1.012 puncte termice, statii centralizate si module termice, 47 de centrale termice de cvartal si o centrala termica de zona (Casa Presei), furnizand energie termica pentru peste 8.200 de blocuri de locuinte si aproximativ 300 imobile, precum si pentru aproximativ 5.100 de institutii, obiective sociale si agenti economici.